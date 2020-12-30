Como se preparar para a chegada de hóspedes em casa

Abasteça a despensa e faça as compras de supermercado com antecedência Crédito: Shutterstock

Moro em Vitória desde 1999, desde então, durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro sempre aparece algum familiar ou amigo para se hospedar em minha casa.

São tantos anos que acabei ficando craque em receber, mesmo quando dividia apartamento com minhas primas nos tempos da faculdade.

Casa desorganizada me deixa desorientada e quando não temos acomodações específicas para os hóspedes, se não tivermos um plano, muita coisa fica fora de lugar: malas mal acomodadas podem riscar as paredes, o banheiro fica todo molhado, toalhas amontoadas, mesas e bancadas abarrotadas. Tudo piora quando não temos um planejamento alimentar específico para a ocasião, aí é dor de cabeça e estresse na certa.

Divido com vocês minha experiência em receber sem estresse, confira!

O PLANEJAMENTO É A CHAVE PRÉ CHEGADA DOS HÓSPEDES

Caso não tenha mensalista agende com a diarista para ir ao menos uma vez a cada 3 ou 5 dias para dar aquela boa limpeza na casa.

Planeje o cardápio: escreva dia a dia o que pretende servir no almoço ou jantar

Abasteça a despensa e faça as compras de supermercado com antecedência – pratos únicos são a salvação: lasanha, panquecas, empadão, quibe assado, mini pizza, estrogonofe, fricassê. Ter molhos prontos na geladeira e deixar os vegetais lavados e secos em sacos fechados também facilita o dia a dia na hora de preparar a salada. Carnes porcionadas e algumas já temperadas prontas para ir para o forno ou fritadeira elétrica também. Pastinhas, tomate confitado e caponata salvam na hora do happy hour.

Higiene pessoal e utilidades básicas: confira o estoque de creme dental, sabonete, papel higiênico, escova de dentes extras, um bom limpador sanitário e sacos de lixo resistentes

De olho na conta bancária: Lembre-se de fazer o que está nas suas possibilidades, fique de olho no orçamento

Roupa de cama e banho: Faça uma checagem nas roupas de cama, banho e travesseiros. Talvez seja necessário lavar, arejar, higienizar com Lisoform Spray. Se tiver intimidade peça aos hóspedes para trazerem sua roupa de cama e de banho.

DURANTE A ESTADIA

Se você mora em apartamento explique as normas do condomínio, por onde entrar após praia, qual elevador utilizar após piscina e praia, outras normas que julgar necessário. Apresente os hóspedes para os porteiros.

Apresente a casa, onde ficam as louças, itens para preparo do café, local para estender as toalhas, funcionamento do microondas, fogão, chuveiro...

Se julgar necessário, separe um banco, banqueta ou móvel para apoio das malas abertas e oriente para não encostar nas paredes, pois risca e arranha a pintura

Mimos: torne a estadia dos seus entes queridos em uma experiência agradável, disponibilize bombons, livros, revistas. Enfeite a casa com flores!

Coloque um spray perfumado ou um neutralizador de odores em cada banheiro

Crie uma lista com telefones de disque-cerveja, disque-pizza, disque-lanche, salão de beleza. Mostre onde fica a padaria mais próxima da sua casa

PÓS-HOSPEDAGEM

Agende com sua diarista uma faxina no dia seguinte a partida dos hóspedes, você vai precisar caso não tenha uma mensalista. Se for necessário, agende também envio de roupas de cama e banho para lavanderia.