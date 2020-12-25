Seja qual for o seu momento, vamos honrar o Natal

O Natal é um ritual no qual a maioria sente a vibrante energia do amor a nos lembrar que é possível renascer várias vezes em uma mesma vida Crédito: Free Images

Momento aguardado desde a infância, para a maioria das pessoas, o Natal traz um simbolismo de amorosidade e, neste ano, por muitos momentos, não sabíamos como seria o nosso. Modificar uma tradição é um desafio, mas observar a nossa capacidade de adaptação e reinvenção, em minha opinião, é ainda mais gratificante.

A maneira de comemorar a data pode ter sido adaptada para o novo momento, mas o “espírito” do Natal não muda, ele está gravado em nossa mente e no nosso coração. Sim, um ritual no qual a maioria sente a vibrante energia do amor a nos lembrar que é possível renascer várias vezes em uma mesma vida. Época de reacender o fogo da vida e abrir espaço para as mudanças e as transformações sempre possíveis. Renascimento, fé na vida, esperança… esses, para mim, são os grandes presentes do Natal.

Ao olhar para trás, vejo um caminho percorrido com um turbilhão de sentimentos que demonstram, claramente, que estamos atravessando o mesmo mar, mas não no mesmo barco.

Por isso, seja lá qual for o seu momento, eu te desejo garra e amorosidade. Não desanime!

Vamos honrar o Natal em nosso coração e tentar conservá-lo durante todo o ano?