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Seja qual for o seu momento, vamos honrar o Natal

A maneira de comemorar a data pode ter sido adaptada para o novo momento, mas o “espírito” do Natal não muda, ele está gravado em nossa mente e no nosso coração

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

25 dez 2020 às 05:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Natal
O Natal é um ritual no qual a maioria sente a vibrante energia do amor a nos lembrar que é possível renascer várias vezes em uma mesma vida Crédito: Free Images
Momento aguardado desde a infância, para a maioria das pessoas, o Natal traz um simbolismo de amorosidade e, neste ano, por muitos momentos, não sabíamos como seria o nosso. Modificar uma tradição é um desafio, mas observar a nossa capacidade de adaptação e reinvenção, em minha opinião, é ainda mais gratificante.
A maneira de comemorar a data pode ter sido adaptada para o novo momento, mas o “espírito” do Natal não muda, ele está gravado em nossa mente e no nosso coração. Sim, um ritual no qual a maioria sente a vibrante energia do amor a nos lembrar que é possível renascer várias vezes em uma mesma vida. Época de reacender o fogo da vida e abrir espaço para as mudanças e as transformações sempre possíveis. Renascimento, fé na vida, esperança… esses, para mim, são os grandes presentes do Natal.
Ao olhar para trás, vejo um caminho percorrido com um turbilhão de sentimentos que demonstram, claramente, que estamos atravessando o mesmo mar, mas não no mesmo barco.
Por isso, seja lá qual for o seu momento, eu te desejo garra e amorosidade. Não desanime!
Vamos honrar o Natal em nosso coração e tentar conservá-lo durante todo o ano?
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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