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Trabalho

Gentileza gera resultado

É preciso criar  conexões mais positivas e assertivas

Públicado em 

01 nov 2019 às 19:11
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Dica de leitura da colunista Luciana Almeida Crédito: Divulgação
Pergunta (Gil): Trabalho em uma empresa pequena e sinto que preciso melhorar a forma de me comunicar com os meus colegas. Sou muito impaciente e, por vezes, acabo criando situações desagradáveis. E isso também ocorre na minha vida pessoal. O que fazer?
Tenho lido sobre o conceito da Comunicação Não Violenta, que é uma forma de comunicação desenvolvida pelo psicólogo Marshall Rosenberg, que se baseia em estarmos conscientes das nossas necessidades e dos outros, com a finalidade de falar sem ferir e ouvir sem ofender. Aliás, recomendo a leitura de artigos sobre o tema.
A sua questão me lembrou uma fábula: Certo dia, o Vento e o Sol estavam discutindo sobre quem era mais forte. Quando surgiu um viajante na estrada, eles decidiram resolver a questão descobrindo quem conseguiria tirar o casaco do homem primeiro. O Vento soprou o mais forte que pôde, usando potentes rajadas de ar para erguer das costas do homem o casaco. Por fim, o homem simplesmente se inclinou e apertou melhor o fecho do casaco usando as duas mãos. Então, foi a vez do Sol... Lentamente ele começou emanar raio após raio com muita delicadeza. O viajante, sentindo calor em sua jornada, tirou o casaco com um sorriso, admirando o clima gostoso. Ou seja, a gentileza e a mansidão geram melhores resultados do que a força bruta e a voz alta.
Quem pensa que essa é uma forma de engolir sapo, afirmo justamente o contrário. A Comunicação Não Violenta sugere que podemos transformar as nossas relações, criando conexões mais positivas e assertivas.
Até a próxima!

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