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Comportamento

Em trânsito

"O nosso comportamento diante das situações dizem muito sobre quem somos"

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 18:21

Públicado em 

28 fev 2020 às 18:21
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

"Devemos prestar mais atenção evitando condutas inapropriadas Crédito: Freepik
Motoristas, pedestres, ciclistas, motoqueiros... todos são unânimes em concordar quando a questão é a falta de cuidado, atenção e civilidade no trânsito nosso de cada dia. O nosso comportamento diante das situações dizem muito sobre quem somos. No trânsito não é diferente. Portanto, devemos prestar mais atenção evitando condutas inapropriadas.
Algumas dicas: não jogar papel, palito de sorvete, ponta de cigarro ou qualquer lixo pela janela do veículo. É incrível precisarmos falar sobre isso ainda; mas também não devemos - claro! - xingar o motorista do carro vizinho. Conte até mil, mas não ceda a essa tentação, é muito feio. Evite usar a buzina à toa; evite fechar cruzamento das ruas só para não perder a chance de passar no amarelo; não transforme a mala do carro em uma boate com caixas de som apropriadas para um estádio, e imponha suas músicas ao bairro ou à praia inteira. E não custa ser cordial com outro condutor; não pense que é um direito de toda mãe/pai fazer fila dupla ou tripla na porta dos colégios na hora de buscar os filhos; sinalizar corretamente quando o carro quebrar ou der pane. Ligue imediatamente o pisca alerta. Em seguida, pegue o triângulo ou cone, caso seja um carro de serviços, e posicione a uma distância mínima segura para evitar uma possível colisão.
Pense nisso, pois “poucas são as situações que você deve cuidar da vida dos outros. Uma delas, é no trânsito”.
Até a próxima!
Caro leitor mande sua pergunta: [email protected]

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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