Em trânsito

Motoristas, pedestres, ciclistas, motoqueiros... todos são unânimes em concordar quando a questão é a falta de cuidado, atenção e civilidade no trânsito nosso de cada dia. O nosso comportamento diante das situações dizem muito sobre quem somos. No trânsito não é diferente. Portanto, devemos prestar mais atenção evitando condutas inapropriadas.

Algumas dicas: não jogar papel, palito de sorvete, ponta de cigarro ou qualquer lixo pela janela do veículo. É incrível precisarmos falar sobre isso ainda; mas também não devemos - claro! - xingar o motorista do carro vizinho. Conte até mil, mas não ceda a essa tentação, é muito feio. Evite usar a buzina à toa; evite fechar cruzamento das ruas só para não perder a chance de passar no amarelo; não transforme a mala do carro em uma boate com caixas de som apropriadas para um estádio, e imponha suas músicas ao bairro ou à praia inteira. E não custa ser cordial com outro condutor; não pense que é um direito de toda mãe/pai fazer fila dupla ou tripla na porta dos colégios na hora de buscar os filhos; sinalizar corretamente quando o carro quebrar ou der pane. Ligue imediatamente o pisca alerta. Em seguida, pegue o triângulo ou cone, caso seja um carro de serviços, e posicione a uma distância mínima segura para evitar uma possível colisão.