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Leonel Ximenes

Violência contra a mulher já era manchete há 100 anos no Estado

Públicado em 

07 mar 2019 às 19:22
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

No dia 23 de março, um domingo, o jornal "Espírito Santo", da cidade de Muniz Freire (à época escrito como Moniz Freire), trouxe em sua capa estampado: “Crime bárbaro – estrangulou a própria mulher”. O arquivo está disponível na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
O assassinato chocou o pacato município, ao ponto do redator-chefe, Severiano Corte Imperial, frisar no texto principal que assim como nos centros populosos, Muniz Freire teve seu “grande crime”.
Frieza nos detalhes
O acusado, Antônio Francisco Pereira, contou à ocasião que já dormia há dois meses fora do quarto da mulher, Thereza Biasoa. No dia do crime, foi ao quarto da vítima “atormentado pela ideia fixa que o perseguia: matá-la”.
Diz a reportagem: “Era fácil a presa e a impunidade lhe sorria”. A mulher foi estrangulada na casa onde estavam o pai dela e a filha de dois anos do casal. "A menina dormia no leito onde tombou sua mãe estrangulada”, conta o texto.
Indignação
O texto do periódico mostra indignação com a covardia e ressalta que “em breve iremos assistir ao seu julgamento e, por certo, vê-lo-emos receber a pena que merece”. Para finalizar, a reportagem opina, já àquela época, marcada por uma guerra mundial, que havia uma grande corrupção moral, falência completa dos sentimentos de amor, de dignidade e de honra que devem formar a alma humana.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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