Violência contra a mulher já era manchete há 100 anos no Estado

No dia 23 de março, um domingo, o jornal "Espírito Santo", da cidade de Muniz Freire (à época escrito como Moniz Freire), trouxe em sua capa estampado: “Crime bárbaro – estrangulou a própria mulher”. O arquivo está disponível na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

O assassinato chocou o pacato município, ao ponto do redator-chefe, Severiano Corte Imperial, frisar no texto principal que assim como nos centros populosos, Muniz Freire teve seu “grande crime”.

Frieza nos detalhes

O acusado, Antônio Francisco Pereira, contou à ocasião que já dormia há dois meses fora do quarto da mulher, Thereza Biasoa. No dia do crime, foi ao quarto da vítima “atormentado pela ideia fixa que o perseguia: matá-la”.

Diz a reportagem: “Era fácil a presa e a impunidade lhe sorria”. A mulher foi estrangulada na casa onde estavam o pai dela e a filha de dois anos do casal. "A menina dormia no leito onde tombou sua mãe estrangulada”, conta o texto.

Indignação