Vereadores pedem que Estado apague mensagens nazistas em muro no ES

O muro da vergonha está localizado numa propriedade particular no interior de Dores do Rio Preto, no Caparaó. Crédito: Divulgação

Por iniciativa do vereador e professor de História Vinícius Simões (PPS), 14 dos 15 vereadores de Vitória enviaram hoje (16) um ofício ao governador Casagrande (PSB) pedindo que o Estado apague as mensagens nazistas e satanistas no muro localizado na localidade de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, entrada capixaba do Parque Nacional do Caparaó. O único que não assinou o documento foi o vereador Davi Esmael (PSB).

"O muro é uma vitrine que exibe intolerância, racismo e exclusão. Não podemos permitir isso", protesta Simões, que discursou sobre o assunto no plenário da Câmara de Vitória.

No documento, o vereador cita a foto do muro publicada na Coluna Leonel Ximenes na última terça-feira (14). O vereador destaca no ofício a Lei Federal 7.716/89, que define crimes resultantes de preconceito de raça e cor.

"A Câmara Municipal de Vitória repudia qualquer apologia ao nazismo, ideologia responsável pelo genocídio e perseguições a negros, judeus, homossexuais e todas as minorias étnicas que não condiziam com a suposta raça ariana", diz um trecho do ofício enviado ao governador.

E a prefeitura?