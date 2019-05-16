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Leonel Ximenes

Vereadores pedem que Estado apague mensagens nazistas em muro no ES

Pedido foi solicitado por meio de ofício, junto ao governador de Vitória, Renato Casagrande (PSB). Muro fica em Dores do Rio Preto

Públicado em 

16 mai 2019 às 20:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O muro da vergonha está localizado numa propriedade particular no interior de Dores do Rio Preto, no Caparaó. Crédito: Divulgação
Por iniciativa do vereador e professor de História Vinícius Simões (PPS), 14 dos 15 vereadores de Vitória enviaram hoje (16) um ofício ao governador Casagrande (PSB) pedindo que o Estado apague as mensagens nazistas e satanistas no muro localizado na localidade de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, entrada capixaba do Parque Nacional do Caparaó. O único que não assinou o documento foi o vereador Davi Esmael (PSB).
"O muro é uma vitrine que exibe intolerância, racismo e exclusão. Não podemos permitir isso", protesta Simões, que discursou sobre o assunto no plenário da Câmara de Vitória.
No documento, o vereador cita a foto do muro publicada na Coluna Leonel Ximenes na última terça-feira (14). O vereador destaca no ofício a Lei Federal  7.716/89, que define crimes resultantes de preconceito de raça e cor.
"A Câmara Municipal de Vitória repudia qualquer apologia ao nazismo, ideologia responsável pelo genocídio e perseguições a negros, judeus, homossexuais e todas as minorias étnicas que não condiziam com a suposta raça ariana", diz um trecho do ofício enviado ao governador.
E a prefeitura?
Em 4 de outubro do ano passado, a Coluna Leonel Ximenes publicou foto do mesmo muro. Na ocasião, a Prefeitura de Dores do Rio Preto divulgou uma nota de repúdio contra as mensagens informou que tomou providências para resolver o caso. Pelo visto, nada aconteceu.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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