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Leonel Ximenes

Veja as cidades do ES onde houve mais assassinatos na zona rural

Pinheiros, no Norte do Estado,  lidera a estatística com seis assassinatos nos nove primeiros meses do ano

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 16:13

Públicado em 

18 out 2019 às 16:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Delegacia de Pinheiros, cidade que lidera as ocorrências de homicídios na zona rural em 2019 Crédito: Prefeitura de Pinheiros
De janeiro a setembro, foram registrados 42 homicídios na zona rural dos municípios capixabas. Pinheiros, no Norte do Estado, lidera as estatísticas com seis ocorrências. Em seguida vêm Linhares, com quatro, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Ibatiba e São Mateus, com três cada um.
Até na zona rural da Região Metropolitana da Grande Vitória ocorreram assassinatos. Cariacica ocupa a sétima posição geral com dois homicídios; Serra tem um. Colatina, Guarapari e Vila Valério têm dois registros. Somente  Vitória não tem zona rural no Espírito Santo.
Águia Branca, Alto Rio Novo, Brejetuba, Castelo, Ibiraçu, Ibitirama, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Venda Nova do Imigrante têm registro de um assassinato, cada um, nos nove primeiros meses deste ano.

ENTENDENDO PINHEIROS

Segundo o último Censo do IBGE, a campeã Pinheiros só tem 3,1% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (com presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparada com os outros municípios do Estado neste quesito, a cidade líder em mortes violentas na zona rural ocupa a 78ª posição, ou seja, é a última colocada.

O PESO DAS OCORRÊNCIAS

Até setembro, a região Noroeste, somando os homicídios dolosos em áreas urbanas e rurais, teve aumento de casos, passando de 83 para 85. E os casos de homicídios no campo aconteceram justamente em nove municípios desta área

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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