Veja as cidades do ES onde houve mais assassinatos na zona rural

Delegacia de Pinheiros, cidade que lidera as ocorrências de homicídios na zona rural em 2019 Crédito: Prefeitura de Pinheiros

De janeiro a setembro, foram registrados 42 homicídios na zona rural dos municípios capixabas. Pinheiros, no Norte do Estado, lidera as estatísticas com seis ocorrências. Em seguida vêm Linhares, com quatro, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Ibatiba e São Mateus, com três cada um.

Até na zona rural da Região Metropolitana da Grande Vitória ocorreram assassinatos. Cariacica ocupa a sétima posição geral com dois homicídios; Serra tem um. Colatina, Guarapari e Vila Valério têm dois registros. Somente Vitória não tem zona rural no Espírito Santo.

Águia Branca, Alto Rio Novo, Brejetuba, Castelo, Ibiraçu, Ibitirama, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Venda Nova do Imigrante têm registro de um assassinato, cada um, nos nove primeiros meses deste ano.

ENTENDENDO PINHEIROS

Segundo o último Censo do IBGE, a campeã Pinheiros só tem 3,1% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (com presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparada com os outros municípios do Estado neste quesito, a cidade líder em mortes violentas na zona rural ocupa a 78ª posição, ou seja, é a última colocada.

O PESO DAS OCORRÊNCIAS