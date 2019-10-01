Veja a lista das 22 cidades do ES onde não houve homicídio em 2019

Segundo dados da Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp) atualizados até ontem (30/9), em 22 cidades do Estado não foram registrados homicídios dolosos neste ano. A maioria está localizada nas Regiões Sul e Serrana. Em comum, todas têm pequena população. Veja a lista da paz:
Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Governador Lindenberg, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Mucurici, Muqui, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Leopoldina, São José do Calçado e Vargem Alta.