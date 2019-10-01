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Segurança

Veja a lista das 22 cidades do ES onde não houve homicídio em 2019

A maioria está localizada nas Regiões Sul e Serrana do Espírito Santo

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 12:10

Públicado em 

01 out 2019 às 12:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A tranquilidade de Santa Leopoldina, uma das cidades que não teve homicídio no ES neste ano.  Crédito:  Gazeta Online
Segundo dados da Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp) atualizados até ontem (30/9), em 22 cidades do Estado não foram registrados homicídios dolosos neste ano. A maioria está localizada nas Regiões Sul e Serrana. Em comum, todas têm pequena população. Veja a lista da paz:
Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Governador Lindenberg, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Mucurici, Muqui, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Leopoldina, São José do Calçado e Vargem Alta.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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