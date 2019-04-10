Surto em creche: pais de alunos vão depor na Assembleia Legislativa

Os pais dos alunos da Creche Praia Baby, na Praia da Costa, onde houve um surto de gastroenterite, e o secretário de Saúde de Vila Velha, Jarbas Ribeiro de Assis Júnior, foram convidados a prestar esclarecimentos à Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos da Assembleia, na próxima terça-feira, às 9h, no Plenário Dirceu Cardoso.
O convite foi feito pelo deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), presidente da Comissão. Em discurso na Assembleia, na manhã de hoje (10), o parlamentar - que também é líder do governo no Legislativo - criticou a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha por uma suposta "falta de equilíbrio" no caso. "Esse problema [surto de gastroenterite], que poderia ser resolvido internamente e com eficiência, levou a uma exposição pública cujo resultado está sendo pior que o fato sem si."
O deputado denunciou que as crianças que estudam na creche, mas não foram contaminadas, estão sofrendo discriminação. "Essas crianças são como os antigos leprosos", comparou. "Não conseguem matrícula em outra creche, não conseguem o convívio social, e os pais estão em desespero".