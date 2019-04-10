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Leonel Ximenes

Surto em creche: pais de alunos vão depor na Assembleia Legislativa

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 17:53

Públicado em 

10 abr 2019 às 17:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Creche Praia Baby, que está fechada após ser constatado no local um surto de gastroenterite Crédito: Gazeta Online
Os pais dos alunos da Creche Praia Baby, na Praia da Costa, onde houve um surto de gastroenterite, e o secretário de Saúde de Vila Velha,  Jarbas Ribeiro de Assis Júnior, foram convidados a prestar esclarecimentos à Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos da Assembleia, na próxima terça-feira, às 9h, no Plenário Dirceu Cardoso.
O convite foi feito pelo deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), presidente da Comissão. Em discurso na Assembleia, na manhã de hoje (10), o parlamentar - que também é líder do governo no Legislativo - criticou a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha por uma suposta "falta de equilíbrio" no caso. "Esse problema [surto de gastroenterite], que poderia ser resolvido internamente e com eficiência, levou a uma exposição pública cujo resultado está sendo pior que o fato sem si." 
O deputado denunciou que as crianças que estudam na creche, mas não foram contaminadas, estão sofrendo discriminação. "Essas crianças são como os antigos leprosos", comparou. "Não conseguem matrícula em outra creche, não conseguem o convívio social, e os pais estão em desespero".

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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