Surto em creche: pais de alunos vão depor na Assembleia Legislativa

Creche Praia Baby, que está fechada após ser constatado no local um surto de gastroenterite Crédito: Gazeta Online

Os pais dos alunos da Creche Praia Baby, na Praia da Costa, onde houve um surto de gastroenterite, e o secretário de Saúde de Vila Velha, Jarbas Ribeiro de Assis Júnior, foram convidados a prestar esclarecimentos à Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos da Assembleia, na próxima terça-feira, às 9h, no Plenário Dirceu Cardoso.

O convite foi feito pelo deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), presidente da Comissão. Em discurso na Assembleia, na manhã de hoje (10), o parlamentar - que também é líder do governo no Legislativo - criticou a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha por uma suposta "falta de equilíbrio" no caso. "Esse problema [surto de gastroenterite], que poderia ser resolvido internamente e com eficiência, levou a uma exposição pública cujo resultado está sendo pior que o fato sem si."