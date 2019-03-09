Seu Bimar, um homem esquecido no hospital há quase 50 dias

O paciente está morando há quase 50 dias no pronto-socorro do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas), em Vitória. Crédito: Gazeta Online

Seu Bimar, paciente não identificado, está morando há quase 50 dias no pronto-socorro do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas), em Vitória. Levado pelo Corpo de Bombeiros após sofrer um possível atropelamento, recebeu alta, mas por causa da falta de condições da família, precisa ser direcionado para um abrigo.

Sem solução

A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) e a Defensoria Pública foram contactadas, mas ainda não deram solução para o paciente. Enquanto isso, seu Bimar, cuja idade está entre 50 e 60 anos presumíveis, ocupa um leito hospitalar sem necessidade.

Ferração convida

O deputado Theodorico Ferraço convidou Max Filho a se filiar ao DEM. O prefeito de Vila Velha se disse muito honrado com o convite, mas, “por ora”, como destacou, prefere continuar no PSDB.

Pela segunda vez

É o segundo ano consecutivo que Ferração convida Max Filho para as fileiras demistas. No ano passado, o deputado chegou a acenar ao prefeito com a candidatura a governador pelo partido.

O conciliador

Max Filho está mais preocupado neste momento com a convenção estadual do PSDB, que será realizada em abril. “Luto por um nome que pacifique o partido. Mesmo que este nome seja o meu, abro mão por um nome de consenso”, promete.

Pressão na rua

Ontem, bem cedinho, às 7h30, três flanelinhas coagiam motoristas a dar “uma ajuda”. A abordagem ocorreu na Rua João da Cruz, na Praia do Canto, pertinho de uma viatura da PM.

Não aos agressores

O vereador Heliosandro Mattos (PR) apresentou projeto de lei que proíbe a nomeação para cargos em comissão, na Câmara e na Prefeitura de Vila Velha, de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha.

Sem ilusões

O PPS vai tirar o “socialista” do nome. Nada mais natural: o partido era tão socialista como a China é comuni$ta.

Obedeçam, por favor

Guru ideológico do bolsonarismo, o “filósofo” Olavo de Carvalho pede a seus alunos que deixem o governo.

O protesto

Tem movimento de protesto na internet contra uma empresa de aplicativo pela prática de cancelamento indevido de viagens. Estão propondo até boicote.

Como funciona

A desonestidade funciona assim: um cliente solicita uma corrida pelo aplicativo e quando o motorista aceita, fica perguntando no chat para onde o passageiro quer ir. Dependendo da resposta, o motorista cancela a corrida.

Cuba libre!

Nos dias 29 e 30 de março, em Vitória, será realizada a etapa estadual da 24ª Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba. Será que os milhares de mortos e presos políticos da ditadura castrista serão lembrados no encontro?

Quem lidera

O Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra, com 1.259 casos, é a unidade de saúde que mais registrou mortes de pacientes em 2018 no Espírito Santo. Segundo o Datasus, hospitais e outros estabelecimentos do gênero, entre públicos, filantrópicos e privados, contabilizaram 17.220 óbitos, uma média de 47 por dia.

Outro estadual

Em segundo lugar também está uma outra unidade do governo do Estado: o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, com 916 óbitos. A terceira posição é ocupada pelo Santa Rita (particular), em Vitória, com 907 mortes.

Oposição pra quê?

Do filósofo Fernando Schüler: “Bolsonaro é um dos presidentes mais completos da nossa história recente. Preside ao país e ao mesmo tempo lidera a oposição ao próprio governo”.

Apagão na mira

O Ministério Público paulista instaurou inquérito contra a Enel-Eletropaulo. O motivo: as interrupções constantes e duradouras no fornecimento de energia elétrica na cidade de São Paulo.

De volta para o Erário

Desde 2015, a Delegacia Fazendária da PC já recuperou quase R$ 32 milhões para os cofres públicos, por meio de conciliação com as empresas devedores de ICMS. O projeto começou com o delegado José Darcy Arruda, atual chefe de Polícia.

Alô, Capitão!