Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Escolinha da Assembleia

Sérgio Majeski: "Sou magnífico e trabalho em Hollywood"

Deputado do PSB entrou na brincadeira de Marcelo Santos na sessão do Legislativo

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 11:56

Públicado em 

02 out 2019 às 11:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A escolinha da Assembleia continua agitada. Na sessão desta manhã (2), o deputado Marcelo Santos (PDT) anunciou com pompa e circunstância o pronunciamento de um colega: “Com a palavra, o magnífico Sérgio Majeski”.
O socialista (sim, Majeski, por enquanto, é do PSB) não perdeu tempo: “Muito obrigado pelo magnífico, e eu concordo [risos]. Eu, humildemente, concordo”. “Vossa excelência sempre humilde”, ironizou o pedetista.
Marcelo continuou: “Vossa excelência também faz parte do elenco de uma novela que eu vou citar mais tarde”. “Não, eu não faço, eu trabalho em Hollywood”, respondeu Majeski, arrancando gargalhadas do plenário. “Eu passei lá [em Hollywood] e vi ele limpando o chão mesmo”, completou Marcelo.
E o povo? Bem, o povo continua assistindo a mais um episódio da escolinha da Assembleia.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados