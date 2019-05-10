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Leonel Ximenes

Renato Casagrande: "Se o Brasil for razoável, vamos bem no ES"

Públicado em 

10 mai 2019 às 19:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Casagrande fala à sua equipe durante o Planejamento Estratégico do governo. Crédito: Divulgação
O Planejamento Estratégico do governo do Estado, que começou ontem e será encerrado nesta sexta (10), às 18h, definiu nove áreas estratégicas (Segurança em Defesa da Vida, Educação para o Futuro, Saúde Integral, Infraestrutura para Crescer, Gestão Pública Inovadora, Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer) e 223 projetos prioritários até 2022, quando se encerra o mandato de Renato Casagrande (PSB).
Apesar do otimismo com o futuro da sua gestão, o governador admite que o horizonte político e econômico ainda é instável no país: "A maior ameaça são as incertezas nacionais. Se o Brasil for pelo menos razoável, vamos bem aqui no Espírito Santo", disse
Em contato com o Blog, o governador afirmou que os projetos definidos no Planejamento Estratégico deverão ser concluídos até o final do seu mandato. "Alguns projetos, como o Estado Presente e o Programa Incluir, são permanentes, são programas de Estado, e vão além dos próximos quatro anos".
Casagrande prometeu concluir, até 2022, todas as obras que foram iniciadas no seu primeiro governo (2011-2014), na gestão Paulo Hartung (2015-2018) e no seu atual mandato: "Só não dá pra prometer concluir obras que tenham problema com a Justiça", ponderou.
O socialista destacou que o Planejamento Estratégico é um instrumento importante para o seu governo. "Vamos dar um passo em direção a um Estado socialmente justo, inovador, competitivo e democrático", prometeu. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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