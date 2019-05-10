Renato Casagrande: "Se o Brasil for razoável, vamos bem no ES"

Casagrande fala à sua equipe durante o Planejamento Estratégico do governo. Crédito: Divulgação

O Planejamento Estratégico do governo do Estado, que começou ontem e será encerrado nesta sexta (10), às 18h, definiu nove áreas estratégicas (Segurança em Defesa da Vida, Educação para o Futuro, Saúde Integral, Infraestrutura para Crescer, Gestão Pública Inovadora, Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer) e 223 projetos prioritários até 2022, quando se encerra o mandato de Renato Casagrande (PSB).

Apesar do otimismo com o futuro da sua gestão, o governador admite que o horizonte político e econômico ainda é instável no país: "A maior ameaça são as incertezas nacionais. Se o Brasil for pelo menos razoável, vamos bem aqui no Espírito Santo", disse

Em contato com o Blog, o governador afirmou que os projetos definidos no Planejamento Estratégico deverão ser concluídos até o final do seu mandato. "Alguns projetos, como o Estado Presente e o Programa Incluir, são permanentes, são programas de Estado, e vão além dos próximos quatro anos".

Casagrande prometeu concluir, até 2022, todas as obras que foram iniciadas no seu primeiro governo (2011-2014), na gestão Paulo Hartung (2015-2018) e no seu atual mandato: "Só não dá pra prometer concluir obras que tenham problema com a Justiça", ponderou.