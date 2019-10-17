Quatro seleções que disputarão Mundial Sub-17 no ES já estão no Brasil

Quatro das oito seleções que vão disputar o Mundial Sub-17 de Futebol no Espírito Santo já estão no Brasil: EUA, Japão, Senegal e Camarões. Coreia do Sul, Angola, Nigéria, Equador e Haiti, que jogarão em Goiânia ou em Brasília, também estão no país. As nove equipes, que anteciparam sua chegada para aclimatação, estão distribuídas, por enquanto, em Rio, São Paulo, Brasília e Goiânia.
A primeira seleção que se hospedará em Vitória é a da Holanda, que já vai treinar na Serra na próxima terça-feira (22). No dia seguinte, está prevista a chegada do time espanhol.
O Kleber Andrade vai ser palco de jogos de dois grupos do Mundial. No Grupo D estão EUA, Senegal, Japão e Holanda. No E, Espanha, Argentina, Tajiquistão e Camarões.
Todos os jogos no Kleber Andrade serão em rodada dupla. A estreia é dia 27, às 17h, com EUA x Senegal; às 20h, é a vez de Japão Holanda. No total, serão 16 partidas em oito dias no ES.