Quatro seleções que disputarão Mundial Sub-17 no ES já estão no Brasil

O Kleber Andrade, onde serão disputadas 16 partidas do Mundial, já está com gramado novo Crédito: Foto do leitor

Quatro das oito seleções que vão disputar o Mundial Sub-17 de Futebol no Espírito Santo já estão no Brasil: EUA, Japão, Senegal e Camarões. Coreia do Sul, Angola, Nigéria, Equador e Haiti, que jogarão em Goiânia ou em Brasília, também estão no país. As nove equipes, que anteciparam sua chegada para aclimatação, estão distribuídas, por enquanto, em Rio, São Paulo, Brasília e Goiânia.

A primeira seleção que se hospedará em Vitória é a da Holanda, que já vai treinar na Serra na próxima terça-feira (22). No dia seguinte, está prevista a chegada do time espanhol.

O Kleber Andrade vai ser palco de jogos de dois grupos do Mundial. No Grupo D estão EUA, Senegal, Japão e Holanda. No E, Espanha, Argentina, Tajiquistão e Camarões.