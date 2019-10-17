Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Quatro seleções que disputarão Mundial Sub-17 no ES já estão no Brasil

EUA, Japão, Senegal e Camarões chegaram mais cedo para se adaptar ao clima do país

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 16:50

Públicado em 

17 out 2019 às 16:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Kleber Andrade, onde serão disputadas 16 partidas do Mundial, já está com gramado novo Crédito: Foto do leitor
Quatro das oito seleções que vão disputar o Mundial Sub-17 de Futebol no Espírito Santo já estão no Brasil: EUA, Japão, Senegal e Camarões. Coreia do Sul, Angola, Nigéria, Equador e Haiti, que jogarão em Goiânia ou em Brasília, também estão no país. As nove equipes, que anteciparam sua chegada para aclimatação, estão distribuídas, por enquanto, em Rio, São Paulo, Brasília e Goiânia.
A primeira seleção que se hospedará em Vitória é a da Holanda, que já vai treinar na Serra na próxima terça-feira (22). No dia seguinte, está prevista a chegada do time espanhol.
O Kleber Andrade vai ser palco de jogos de dois grupos do Mundial. No Grupo D estão EUA, Senegal, Japão e Holanda. No E, Espanha, Argentina, Tajiquistão e Camarões.
Todos os jogos no Kleber Andrade serão em rodada dupla. A estreia é dia 27, às 17h, com EUA x Senegal; às 20h, é a vez de Japão Holanda. No total, serão 16 partidas em oito dias no ES.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Prefeitura de São Gabriel da Palha
Secretário municipal é exonerado por violência psicológica contra procuradora no ES
Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade
Imagem BBC Brasil
Irã ainda conseguiria fabricar bomba atômica com seu estoque de urânio enriquecido?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados