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Leonel Ximnes

Projeto de recuperação do Rio Jucu no ES vai para Tocantins

Programa de revitalização será aplicado agora na segunda maior bacia hidrográfica do Brasil

Públicado em 

14 nov 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Homens trabalham no projeto Renascer no Rio Jucu
Homens trabalham no projeto Renascente no Rio Jucu Crédito: Ibramar/Divulgação
O Instituto Brasileiro do Mar (Ibramar), que realizou um projeto de recuperação de nascentes do Rio Jucu, agora vai levar seus conhecimentos para revitalização de um dos mananciais da área do Rio Tocantins-Araguaia, a segunda maior bacia hidrográfica do Brasil, em termos de área e de vazão, inferior apenas à do Amazonas.
No Rio Jucu, o Ibramar está com o projeto, chamado Renascente, em fase final de revisão de dados. Foi constatada a recuperação de áreas em 298 propriedades rurais, totalizando 672,34 hectares (equivalente a 672 campos de futebol), recuperados ou protegidos, 464 nascentes reforçadas, com o acompanhamento de 18,77 quilômetros de cerca de proteção.

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Ao longo dos três anos do projeto no manancial que abastece parte da Grande Vitória foram plantadas cerca de 80 mil mudas de árvores nativas e frutíferas, e semeados mais de 110 kg de sementes. Ainda em fase de implantação, já foram construídas 125 caixas secas para a retenção de sedimentos e águas das chuvas que seriam carregados para o leito de córregos e rios.
Com essa experiência, o Ibramar agora vai atuar, custeado pelo Fundo Socioambiental da Caixa, na Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves da Natividade, que está dentro da região Rio Tocantins-Araguaia.
O projeto, com vigência de dois anos, vai avaliar os impactos ambientais na bacia hidrográfica do Norte do país, elaborar projetos de recuperação de 150 propriedades rurais e implantar projetos de proteção e recuperação de 500 hectares (equivalente a 500 campos de futebol) em área de preservação permanente (APP) hídrica, prioritariamente de nascentes, e de áreas de recarga de aquíferos.
Para que o manancial seja preservado, serão também instaladas 150 Estações de Tratamento de Efluentes Caseiros (Estec) e elaborados dois livros didáticos e um dicionário temático.
De acordo com o Ibramar, a região ficará mais protegida não só com as intervenções ao longo do Rio Manuel Alves da Natividade, mas também com o conhecimento multiplicado pela qualificação de professores, a partir das capacitações, pela redução de cargas de poluentes nos recursos hídricos, com a implantação de sistema de tratamento, além de disseminação de conhecimento técnico.
Estima-se que serão beneficiados em torno de 70 mil habitantes de 11 municípios por onde passa o Rio Manuel Alves da Natividade.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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