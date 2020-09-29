Primeira delegada da Polícia Civil do ES será homenageada com nome de rodovia

Iniciou a carreira como escrivã e, depois, tornou-se delegada. A servidora aposentada da Polícia Civil inspirou a carreira de dois filhos na segurança pública: o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo, Aloísio Duboc, e o secretário de Estado de Planejamento, o delegado federal aposentado Álvaro Duboc.