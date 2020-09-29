Primeira delegada da Polícia Civil do ES será homenageada com nome de rodovia

Zoraydes Izabel Duboc, a primeira delegada da Polícia Civil do Espírito Santo, será homenageada pela Assembleia Legislativa. Por iniciativa dos deputados Danilo Bahiense (sem partido), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Euclério Sampaio (DEM), todos da bancada da Segurança Pública, a policial, que morreu no dia 3 de setembro aos 81 anos de idade, terá seu nome num trecho de uma rodovia estadual no Norte do Estado.
O projeto de lei confere o nome de Rodovia Zoraydes Izabel Duboc ao trecho de 17 quilômetros da ES-422, que se inicia na BR-101 e termina no entroncamento com a Rodovia ES-421, na localidade de Santana, município de Conceição da Barra.
Mineira de Juiz de Fora, formada em Contabilidade e filha de militar, Zoraydes entrou em 1973 na Polícia Civil, numa turma com mais duas mulheres.
Iniciou a carreira como escrivã e, depois, tornou-se delegada. A servidora aposentada da Polícia Civil inspirou a carreira de dois filhos na segurança pública: o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo, Aloísio Duboc, e o secretário de Estado de Planejamento, o delegado federal aposentado Álvaro Duboc.
Segundo o Sindipol/ES, Zoraydes fez concurso em 1973 e começou a carreira policial como escrivã. Em 1978, assumiu como delegada em Santa Leopoldina, passando também pelas delegacias de Linhares, Colatina, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim, aposentando-se como titular da antiga Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (Deten).