Presos plantam, parentes se alimentam

Na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), a comida orgânica plantada pelos presos vai para a mesa das suas famílias Crédito: Foto leitor

Legumes, frutas e verduras sem agrotóxicos plantados por internos da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV) vão parar na mesa dos seus familiares. Às quartas-feiras, os alimentos são distribuídos gratuitamente para os parentes dos presos em uma quitanda instalada em frente à diretoria da unidade prisional, no Xuri, na zona rural do município.

O projeto

Cerca de 120 presos, que fazem parte do projeto Colhendo Frutos, se dividem na tarefa de capina, plantação e tratamento da horta, que também tem flores ao seu redor.

Terra fértil

A ideia da horta partiu dos próprios servidores da diretoria da PSVV, há um ano. Quando alguns duvidavam, eles conseguiram transformar uma área de solo argiloso numa zona fértil. Os próprios funcionários financiaram a compra de sementes e se empenharam no projeto para que ele se tornasse realidade.

Horta barata

A horta é autossustentável. A irrigação é proveniente de um poço de água potável nos arredores da penitenciária; o adubo vem do esterco de galinha. O fertilizante, produzido no próprio local, é logo levado para a melhorar a produtividade da terra.

Distância dele

Comentário de um internauta sobre o livro “O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota”, de Olavo de Carvalho, guru de Bolsonaro: “Se não funcionou com o próprio autor, eu que não vou ler isso”.

Cariacica não quer chupões

A Cesan prometeu ao prefeito Juninho tapar os chupões, aqueles buracos causados pela rede de esgoto em vias grandes, como na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande.

No ar

O Diário Oficial da Câmara de Vitória voltou a ser publicado. Como registrou a coluna ontem, desde o último dia 5 o informativo não estava disponível no site do Legislativo.

Sem decreto

Crivella, o prefeito do Rio, é a verdadeira calamidade pública.

Pega ladrão!

Capitão Assumção correu atrás de um ladrão e consegui prendê-lo ontem à tarde na Praia da Costa. Quem viu a cena garante que o deputado estadual ainda está em plena forma.

Desperdício

Talvez esse episódio de Assumção seja mais uma prova de que os militares se aposentam cedo demais no Brasil. A maioria se retira da atividade no auge da carreira. Uma pena. Para a sociedade.

Mais amor, Ibatiba!

Jogaram um cachorro do alto de uma ponte em um rio em Ibatiba. Na mesma cidade, 15 cães foram envenenados. Gente, por que tanto ódio aos nossos amiguinhos?

O que a Câmara quer

A Câmara de Vitória vai votar na próxima terça-feira, em regime de urgência, o projeto de lei do vereador Vinícius Simões (PPS) que autoriza o ensino domiciliar na Capital, o chamado homeschooling.

O que o STF decidiu

Curiosamente, em setembro, o STF decidiu que os pais não podem tirar os filhos da escola para ensiná-los em casa.

O argumento

Mas o vereador Davi Esmael (PSB) tem outra visão: “O tema precisa ser levado novamente ao STF sob a ótica dos tratados internacionais, como o Pacto de San José da Costa Rica, que garante aos pais a educação dos seus filhos por um meio diferente da escola convencional, que é o homeschooling”.

Que país é este?

Recém-inaugurados pela prefeitura, os banheiros públicos do Canal de Guarapari já foram praticamente destruídos e agora estão fechados.

Valeu, Detran

Finalmente a fiscalização do Detran-ES conseguiu um tempo na sua agenda e ontem deu as caras em Bom Jesus do Norte. Acabou flagrando irregularidades no transporte escolar, conforme a coluna informou no último domingo.

Alô, Polícia Federal!