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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: tudo rosa aqui, mas Bolsonaro está vermelho de raiva

Outubro Rosa está até nos postes de Cariacica; enquanto isso, o presidente está irritado com o PSL e a Imprensa

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 16:38

Públicado em 

08 out 2019 às 16:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Trecho da Rodovia José Sette com meio-fio e postes pintados da cor-de-rosa. Crédito: Lucas Calazans
O meio-fio e os postes de um trecho da Rodovia José Sette, em Cariacica, foram pintados da cor-de-rosa, uma alusão à campanha Outubro Rosa. Segundo a prefeitura, a ação tem como objetivo fazer com que pedestres e motoristas fiquem alertas e divulguem a mensagem de prevenção ao câncer de mama para o público feminino.

PH  SEM SOSSEGO

Os hackers não estão dando folga ao ex-governador Paulo Hartung. O Instagram dele, que já havia sido invadido no sábado à noite, foi novamente alvo do malfeitores ontem. No começo da tarde, entretanto, o perfil de PH na rede social já havia sido restabelecido.

CURVA LINDA

Está na internet, e não é fake: “A curva mais bonita das mulheres é a que mostra o aumento da escolaridade feminina ao longo dos anos”.

ESQUECIMENTO TOTAL

Bolsonaro pediu a um apoiador nesta terça (8), em Brasília, para ele “esquecer o PSL”, sugerindo que está saindo do partido. Será que o presidente vai esquecer também de Manato e seus aliados no ES?

DIA DO COMÉRCIO

A Fecomércio-ES está apostando num crescimento de 8% a 10% no volume de vendas para o Dia das Crianças, em relação ao ano passado. O valor médio dos presentes, segundo a federação, será de R$ 150.

DIA DO VEREADOR

Por falar no Dia das Crianças, a festa dedicada a elas, promovida todos os anos pelo vereador Denninho Silva, reuniu em torno de 20 mil pessoas em Goiabeiras, no último sábado.

ALÔ, PRESIDENTE!

Imprensa boa é Imprensa a favor?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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