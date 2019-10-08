Poucas&Boas: tudo rosa aqui, mas Bolsonaro está vermelho de raiva

Trecho da Rodovia José Sette com meio-fio e postes pintados da cor-de-rosa. Crédito: Lucas Calazans

O meio-fio e os postes de um trecho da Rodovia José Sette, em Cariacica, foram pintados da cor-de-rosa, uma alusão à campanha Outubro Rosa. Segundo a prefeitura, a ação tem como objetivo fazer com que pedestres e motoristas fiquem alertas e divulguem a mensagem de prevenção ao câncer de mama para o público feminino.

PH SEM SOSSEGO

Os hackers não estão dando folga ao ex-governador Paulo Hartung. O Instagram dele, que já havia sido invadido no sábado à noite, foi novamente alvo do malfeitores ontem. No começo da tarde, entretanto, o perfil de PH na rede social já havia sido restabelecido.

CURVA LINDA

Está na internet, e não é fake: “A curva mais bonita das mulheres é a que mostra o aumento da escolaridade feminina ao longo dos anos”.

ESQUECIMENTO TOTAL

Bolsonaro pediu a um apoiador nesta terça (8), em Brasília, para ele “esquecer o PSL”, sugerindo que está saindo do partido. Será que o presidente vai esquecer também de Manato e seus aliados no ES?

DIA DO COMÉRCIO

A Fecomércio-ES está apostando num crescimento de 8% a 10% no volume de vendas para o Dia das Crianças, em relação ao ano passado. O valor médio dos presentes, segundo a federação, será de R$ 150.

DIA DO VEREADOR

Por falar no Dia das Crianças, a festa dedicada a elas, promovida todos os anos pelo vereador Denninho Silva, reuniu em torno de 20 mil pessoas em Goiabeiras, no último sábado.

ALÔ, PRESIDENTE!