Poucas&Boas: projeto conservador não teve apoio de conservadores

Painel de presença na votação: além de Quintino e Euclério, faltaram Adilson Espíndula (PTB) e Marcos Garcia (PV) Crédito: Foto do leitor

A votação do projeto que proíbe a “ideologia de gênero” nas escolas estaduais é um tema muito caro aos conservadores. Por isso, muita gente estranhou que dois deputados desse segmento tenham faltado à sessão desta quarta (16) que derrotou a matéria de Vandinho Leite (PSDB), que acabou arquivada por ter sido considerada inconstitucional.

O GOVERNO CURTIU

Os faltosos foram os evangélicos Coronel Quintino (PSL) e Euclério Sampaio (DC). Mas ambos são da base governista, e o Palácio Anchieta jogou pesado para derrotar o projeto, que recebeu parecer pela inconstitucionalidade na Comissão de Justiça, confirmado depois pelo plenário da Ales.

ALGUÉM VIU?

Uma hora antes da votação, tanto Quintino como Euclério haviam registrado presença no painel da Assembleia. Depois, sumiram.

O PT VOLTOU A SORRIR

Única representante do PT na Assembleia, a deputada Iriny Lopes foi às redes sociais comemorar a derrota do projeto da ideologia de gênero. “Prevaleceu (sic) a Constituição e a democracia!”, vibrou a petista.

CONSTATAÇÃO

Os problemas da educação são outros. E muito mais sérios.

CALOR E BIOMETRIA

Mesmo com o forte calor que tem atormentado Colatina e Cachoeiro de Itapemirim nos últimos dias, os eleitores dos dois municípios têm cumprido seu papel e lotado os cartórios eleitorais. Na última segunda-feira, foram registrados 1.075 atendimentos em Colatina e nesta terça-feira (15) 1.257 pessoas fizeram a biometria em Cachoeiro, recorde de procura até o momento. Para atender à demanda, o TRE-ES ampliou o horário de atendimento, que passou a ser de segunda a sábado, de 9h às 18h.

QUANTO FALTA

Colatina, que começou a biometria no dia 11 de setembro, está com 43,48% dos eleitores recadastrados. Cachoeiro, que completa um mês na próxima sexta-feira (18), têm 35,35% de biometrizados.

MAIS DUAS CIDADES

Além dos dois municípios, Piúma e Marataízes também passam pelo recadastramento biométrico. Piúma, que começou há uma semana, conta com biometria em 12,27% dos eleitores; e Marataízes, que iniciou hoje (16), já apresenta 13,34% de eleitores recadastrados.

O RACHA DO RACHA

Sobre a nota “Racha sindical”, publicada na coluna ontem (15), a assessoria da CUT diz que o Sindicato dos Ferroviários (Sindfer) “se afastou da central há muito tempo, não contribui com a Central há mais de um ano e não participa de nenhuma atividade chamada, como greve geral ou plenárias e congressos”.

ALÔ, PSDB!