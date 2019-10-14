Poucas&Boas: delegada tem horário especial e a fila nada especial

Gracimeri recebeu o benefício por causa de uma pós-graduação em gestão pública que está cursando Crédito: G1

A Secretaria de Estado da Segurança Pública concedeu à sua ouvidora-geral, Gracimere Gaviorno, horário especial de trabalho. Segundo a Sesp, a delegada recebeu o benefício por causa de uma pós-graduação em gestão pública que está cursando. Recém-filiada ao Partido Verde, a chefe de Polícia no governo Paulo Hartung (3) já anunciou que vai concorrer à Prefeitura da Serra.

PRESÍDIO SEM EXTINTORES

Uma visita de servidores da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL), constatou, no último dia 9, que a Penitenciária Estadual de Vila Velha I estava sem os seus devidos extintores instalados nos seus determinados locais.

MATERIAL INFLAMÁVEL

Bahiense disse que a empresa responsável pela manutenção periódica retirou todos os equipamentos, em vez de somente retirar parte deles. “Havia até material inflamável nesta unidade, colocando em risco a vida dos internos e dos servidores”, afirmou o deputado.

RECONHECEU E ACERTOU

O diretor de Engenharia da Sejus, Raffael Barboza Nunes, compareceu à reunião da Comissão de Segurança foi hoje e esclareceu que os extintores na PEVV 1 foram instalados nesta manhã desta segunda-feira (14). A Sejus admitiu que houve um erro de procedimento na retirada de todos os equipamentos para a recarga. Os deputados elogiaram a posição do diretor em deixar os fatos às claras e resolver o problema.

EMPRÉSTIMO E SACRIFÍCIO

Leitor da coluna foi hoje (14) à tarde à agência Banestes na esquina Rio Branco/Reta da Penha parar tratar de empréstimo imobiliário com os gerentes. Foi atendido depois de ficar duas horas e dez minutos na fila.

PERIGO NA RODOVIA

A PRF multou 21 motoristas na BR 262, no último fim de semana, durante a Festa da Polenta em Venda Nova do Imigrante. Até quando haverá motoristas que bebem e assumem a direção de um veículo?

AÇÃO E REAÇÃO

O vereador Max da Mata (PSDB), que desistiu hoje (14) de pedir 15 diárias (R$ 8 mil) para participar de um encontro de tecnologia em Portugal, entre 4 e 7 de novembro, atribui a adversários a repercussão negativa da sua iniciativa. Segundo o parlamentar, tudo começou quando ele anunciou na coluna, na semana passada, que é pré-candidato a prefeito de Vitória.

RICARLOS, O NOME

O nome correto do juiz federal que pediu pra deixar a magistratura é Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha, e não Ricardo, como foi publicado no último sábado.

Alô, SANTA DULCE DOS POBRES!