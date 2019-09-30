Poucas&Boas: rei da moqueca, caixão ambulante e bênção aos animais

Hoje, 30 de setembro, o jornalista Cacau Monjardim, o mais capixaba dos capixabas, comemora 90 anos de idade. Autor da famosa frase “moqueca é capixaba, o resto é peixada”, em sua homenagem também é o Dia Estadual da Moqueca. Ao lado do moquequeiro Nhozinho Mattos, Cacau comemorou seu aniversário domingo em Meaípe, em torno de uma… moqueca, é claro.
Num evento hoje (30) de manhã no Palácio Anchieta, o governador Casagrande disse que ao retornar da viagem à Itália e assumir o governo, liderou as Dez milhas Garoto, na categoria “Governadores”, pois só ele concorreu.
Hoje (30), por volta das 13h, um carro do Sindipúblicos, na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória, chamava atenção por estar carregando em sua carroceria um caixão roxo com mensagens endereçadas ao governo do Estado. Os servidores estão em campanha salarial.
O vereador Mazinho dos Anjos (PSD) será mediador de um debate durante o lançamento do documentário “Real 25 anos: muito além de uma moeda”. Os debatedores são Paulo Gontijo, presidente Nacional do Livres, Luiz Paulo Vellozo Lucas, diretor-presidente do Instituto Jones Santos Neves, e o professor Ricardo Ramalhete Moreira, do Departamento de Economia da Ufes. Será nesta quinta-feira, às 18h30, no auditório do CT III da Ufes.
O próprio arcebispo dom Dario Campos, que é franciscano, vai dar a tradicional benção dos animais no Convento São Francisco. Será às 9h desta sexta, 4 de outubro, data em que a Igreja Católica celebra o dia de São Francisco de Assis, protetor dos pobres e da natureza e padroeiro dos animais.