Poucas&Boas: rei da moqueca, caixão ambulante e bênção aos animais

Ao lado do moquequeiro Nhozinho Mattos, Cacau Monjardim prepara uma suculenta moqueca em Meaípe. Crédito: Divulgação

Hoje, 30 de setembro, o jornalista Cacau Monjardim, o mais capixaba dos capixabas, comemora 90 anos de idade. Autor da famosa frase “moqueca é capixaba, o resto é peixada”, em sua homenagem também é o Dia Estadual da Moqueca. Ao lado do moquequeiro Nhozinho Mattos, Cacau comemorou seu aniversário domingo em Meaípe, em torno de uma… moqueca, é claro.

Primeiro e único

Num evento hoje (30) de manhã no Palácio Anchieta, o governador Casagrande disse que ao retornar da viagem à Itália e assumir o governo, liderou as Dez milhas Garoto, na categoria “Governadores”, pois só ele concorreu.

Caixão ambulante

Hoje (30), por volta das 13h, um carro do Sindipúblicos, na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória, chamava atenção por estar carregando em sua carroceria um caixão roxo com mensagens endereçadas ao governo do Estado. Os servidores estão em campanha salarial.

Real em debate

O vereador Mazinho dos Anjos (PSD) será mediador de um debate durante o lançamento do documentário “Real 25 anos: muito além de uma moeda”. Os debatedores são Paulo Gontijo, presidente Nacional do Livres, Luiz Paulo Vellozo Lucas, diretor-presidente do Instituto Jones Santos Neves, e o professor Ricardo Ramalhete Moreira, do Departamento de Economia da Ufes. Será nesta quinta-feira, às 18h30, no auditório do CT III da Ufes.

Bênção aos animais