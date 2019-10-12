Poucas&Boas: a missão de paz que assustou e o vereador lá e cá

Três dos cinco helicópteros que pousaram no campo do Exército, na Prainha, em Vila Velha Crédito: Foto do leito

Na semana que passou, cinco helicópteros do Exército pousaram no campo do 38º BI. Teve gente que se assustou. Não precisava: o quartel da Prainha serviu apenas como base de apoio para o curso de pilotos de helicópteros da Força Terreste.

UM PÉ EM CADA CANOA

O presidente da Câmara de Vitória, Cléber Félix (PP), não tem rezado pela mesma cartilha de Luciano Rezende (PPS), mas tem cinco cargos indicados por ele na administração municipal. Se o prefeito descobrir…

ASSOCIAÇÃO MILITANTE

O perfil da Associação dos Moradores da Praia da Costa no Facebook tem se notabilizado por postar mensagens contra partidos e políticos de esquerda.

A REAÇÃO

Um membro da comunidade chegou a questionar: “Estranho ver a respeitada Associação de Moradores da Praia da Costa fazendo esse tipo de postagem”.

VERÃO HI-TECH

O verão deste ano promete tanto que já tem vendedor de picolé aceitando aplicativo de pagamento eletrônico.

BEM DIFERENTÃO

A Prefeitura de Linhares diz que serviu um “cardápio diferenciado” na semana das crianças nas escolas da rede municipal. No menu, entre outros itens, foram servidos feijão-tropeiro, macarrão cremoso e cachorro-quente.

FILME VELHO

A briga entre adeptos de PH e de Casagrande voltou com força.

ENTÃO É NATAL...

Ainda faltam mais de 70 dias para a festa cristã e dos presentes, mas já tem grande loja atacadista em Vitória decorada para o Natal.

O TIME DA INSTABILIDADE

De uma raposa do PSL entregando os responsáveis pela crise de Bolsonaro com o partido, pela ordem: o próprio presidente, os filhos dele, a bancada do partido no Congresso e o presidente da legenda, Luciano Bivar.

PARTIU!

O juiz Ricardo Almagro Vitoriano Cunha, da 4ª Vara Federal Cível de Vitória, pediu exoneração da magistratura.

TÁLQUEI?

O partido bolsonarista de Portugal teve apenas 0,3% dos votos. Apesar disso, a legenda direitista elegeu um deputado pela primeira vez.

O ESCOLHIDO

Diogo Roberte (PicPay) é o “Destaque Empresarial” do ano do Prêmio Equilibrista, promovido pelo Ibef-ES. A premiação será no próximo dia 31, em Vitória.

Alô, RODRIGO JANOT!