Pode virar lei em Vitória: dados de passageiros vão para motoristas

Motoristas de aplicativos, pela lei aprovada, terão acesso ao histórico de corrida dos passageiros dos últimos seis meses. Crédito: Divulgação

A Câmara de Vitória aprovou o projeto, do vereador Vinícius Simões (PPS), que obriga as empresas de aplicativo a cederem dados dos passageiros aos motoristas. Serão disponibilizados o nome real do cliente, idade e histórico de viagem dos últimos seis meses. A matéria vai ao prefeito Luciano Rezende (PPS), que poderá vetá-la ou sancioná-la.

A defesa

“O motorista tem que saber quem vai entrar no carro dele. São informações mínimas, superbásicas, para que o motorista tenha alguma referência”, defende Simões.

A crítica

Mas nem todo mundo concorda com a lei: “Agora toda a rotina do cidadão de Vitória que usa aplicativo de carro será de conhecimento dos motoristas. Transformamos os motoristas de aplicativos em policiais civis”, protestou Mazinho dos Anjos (PSD), um dos seis vereadores que votaram contra o projeto que foi apoiado por sete parlamentares.

Papo cabeça

O psicólogo que está sendo investigado por fazer ameaças de um atentado a um shopping gosta de enviar textos de pensadores e escritores contemporâneos a seus contatos.

Freud explica

Nas últimas mensagens, numa escrita escorreita, o investigado, que mora na Mata da Praia, mas está passeando na Alemanha, cita Freud, Zygmunt Bauman e Lewis Carrol.

Só isso?

Conhecida marqueteira capixaba propôs um serviço de gestão de crise para uma grande empresa com sede no Estado pela bagatela de R$ 2 milhões. O diretor disse que daria retorno sobre a proposta e sumiu.

A causa

O senador Marcos do Val (PPS-ES) foi às redes sociais informar que, na tarde de terça-feira, “parou os trabalhos no Senado” para apoiar a manifestação de policiais “em prol da reforma da Previdência”.

A outra causa

Alguém deve ter esquecido de informar ao senador que a manifestação dos policiais era justamente contra a reforma da Previdência. Acontece.

Coisa triste

Um total de 27 corpos sem identificação estão no DML de Vitória, segundo o presidente da Comissão de Segurança da Assembleia, Danilo Bahiense (PSL). O parlamentar apresentou indicação ao governo para criação de um cemitério estadual.

A dificuldade

A Polícia enfrenta dificuldades para encaminhar o sepultamento de indigentes aos municípios. A geladeira do DML tem capacidade para 48 corpos.

Deveu, pagou

O vereador Wanderson Marinho (PSC) devolveu à Câmara de Vitória R$ 143,69 do seu salário referente ao mês de maio. Segundo o parlamentar, a devolução foi espontânea: “Cheguei atrasado no dia 7. Meu ponto deveria ter sido cortado, o que não ocorreu”.

Puxadinho de luxo

Fizeram um puxadinho na Assembleia para acomodar a 2ª vice-presidência, tradicionalmente sem espaço físico. O gabinete, que será ocupado por Torino Marques (PSL), foi montado ao lado do posto médico, no primeiro (e nobre) andar da Casa.

O consolo

Há quem diga que o novo espaço físico foi erguido para agradar Manato. O chefão do PSL no Estado ficou contrariado porque seu partido, no acordão da eleição de mesa, não conseguiu a 1ª vice-presidência.

Literatura sustentável

Uma rede internacional de fast-food forneceu os copos biodegradáveis utilizados na 6ª Feira Literária Capixaba (Flic), na Ufes. As lixeiras são de material reciclável.

Marcas da tragédia

Ontem, por volta das 13h30, na Terceira Ponte, ainda havia marcas na mureta e na pista do pavoroso acidente que matou um casal de moto.

“Cidadão de bem”

Um dos motoristas envolvidos no desastre tem na imagem principal da sua rede social a frase “PT não”.

Pós-enchente

A Maternidade de Cobilândia, em Vila Velha, que mais uma vez sofreu alagamento, está em fase final de desinfecção e será reaberta amanhã.

Socialista de fuzil

Do vereador Cabo Porto (PSB), que chegou a ser cotado para ser secretário de Segurança da Serra, nas redes sociais: “Bandido com fuzil tem que ser abatido. Parabéns, Witzel, governador do Rio de Janeiro”.

Socialista de fuzil 2

O PSB, partido do governador Casagrande, concorda com o vereador?

Alô, Vasco Coutinho!