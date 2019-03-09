Partidos de esquerda ganham apenas 17 filiados em quatro anos

PSTU teve incremento de cinco filiados e PCO e PCB aumentaram suas fileiras com seis novos integrantes cada. Crédito: Divulgação

Levantamento do TRE-ES aponta que tradicionais partidos de esquerda foram os que menos receberam novos filiados nos quatro últimos anos. PSTU teve incremento de cinco filiados e PCO e PCB aumentaram suas fileiras com seis novos integrantes cada.

Estrela vermelha

O PT, que ainda é forte na política nacional, filiou apenas 762 novatos no Estado, bem distante dos 5.192 que solicitaram ingresso no PSDB, ou dos 3.005 novos partidários do MDB.

Fermento

Nenhum partido ficou com saldo negativo de filiados no ES. Mas chama atenção o desempenho de siglas como o PMB, que foi de um filiado em 2014 para 2.098 em 2018; da Rede, que contava com dois filiados em 2014 e recebeu 1.802; e do Patriota, que tinha 194 integrantes e tem 2.141 em 2018.

Folga 1 x 0 mulher

Boa parte das Câmaras Municipais deixou para hoje as sessões de homenagem às mulheres. Sabe como é, dia 8 de março caiu uma sexta-feira, dia sagrado de folga pós-carnaval...

Fogo amigo

Um dos mais ativos perfis bolsonaristas no Twitter atende pelo nome de “Karl Marx Pistola”. É especializado em defenestrar o general Mourão, o “tradutor” do presidente.

Bolsonômetro

Quantas “interpretações equivocadas” e “não foi bem isso que eu quis dizer” vão surgir nesta semana?

Procuram-se

Tem alguns secretários do governo Casagrande meio sumidos.

Procura-se

O que faz o ministro da Educação, além de pedir para os alunos cantarem o Hino?

Cariacica internacional

Por indicação do Tribunal de Contas do ES, a Prefeitura de Cariacica vai receber nesta quarta a visita de uma delegação do Tribunal Administrativo de Moçambique, o equivalente ao Tribunal de Contas do país africano.

DEM de mal

Não convidem para a mesma moqueca o deputado Theodorico Ferraço e Ivan Carlini, ambos do DEM. É que Ferração não perdoa o presidente da Câmara de Vila Velha por ele ter apoiado Neucimar Fraga para deputado federal em detrimento de Norma Ayub, mulher do parlamentar.

Quem matou Marielle?

Nesta quinta faz um ano que a vereadora Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro.

Alô, 2019!

Agora vai?

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MINIENTREVISTA

“Caridade não se pratica apenas na Quaresma”

A Igreja Católica, para o padre Kelder José Brandão Figueira, da Arquidiocese de Vitória, tem que ser incansável e intransigente na defesa da democracia, dos pobres e das minorias sociais, inclusive diante do atual governo: “Não podemos permitir que o Brasil se torne uma teocracia fundamentalista neopentecostal”. (A íntegra da entrevista está no Blog da coluna no Gazeta Online).

A Campanha da Fraternidade prega a construção de uma cultura fraterna baseada no direito e na justiça. Caiu como uma luva para o governo atual?

O Brasil vive um retrocesso muito grande da agenda social desde a aprovação da PEC do congelamento dos gastos públicos, o que impactou a vida dos pobres, cujo flagelo só vai aumentar com agenda ultraliberal do governo federal. Contudo, a Campanha da Fraternidade sobre políticas públicas já estava sendo construída há pelo menos três anos pela CNBB, mostrando o quanto a Igreja está atenta aos sinais do tempo e antenada com a agenda social, política e econômica do país, caindo, sim, como uma luva na atual conjuntura do país.

Tem gente que restringe o consumo de bebida e alimentos na Quaresma. A Igreja apoia essa prática?

Parafraseando Fernando Pessoa, “tudo vale a pena se a alma não é pequena”, mas o profeta Isaías ensina que “o jejum agradável a Deus é acabar com a iniquidade, libertar os oprimidos, repartir o pão com o faminto, acolher os pobres e os estrangeiros, vestir os nus e olhar o outro nos olhos.” (Is 58). Por isso, a cada ano, na Quaresma, a Igreja propõe a Campanha da Fraternidade para ajudar o fiel a viver bem os exercícios espirituais do jejum, da esmola e da oração. Além disso, evitar bebidas alcoólicas e comida em excesso é um hábito saudável. A saúde e as vítimas de trânsito agradecem.

O que o cristão católico deve observar na Quaresma?

A Quaresma é um tempo litúrgico que nos prepara para a celebração da Páscoa de Jesus Cristo, quando somos motivados pela Igreja a uma profunda revisão de vida, confrontando a nossa fé, cuja alma é a caridade. Contudo, a caridade só será cristã se for inclusiva e transformadora, rompendo com os esquemas institucionais que segregam, oprimem e matam. O cristão deve praticar a caridade crítica e emancipadora, não apenas na Quaresma, mas todos os dias da vida, como fez Jesus Cristo.

Alguns analistas consideram que Bolsonaro enxerga na Igreja Católica um polo de oposição ao seu governo. O sr. concorda?

Não são analistas que consideram, não! Ele disse isso claramente durante a campanha, chamando a CNBB de banda podre da Igreja e, recentemente, o general Heleno disse isso em entrevista. Mas estão equivocados. A Igreja não é um partido de oposição, mas uma instituição religiosa, milenar, que presenciou a ascensão e o declínio de impérios e culturas, existindo muito antes do Estado Brasileiro, sendo, inclusive uma das tecelãs de sua história e artífice dos seus limites geográficos. A Amazônia não seria brasileira se fosse o padre Antônio Vieira. E ela fará oposição a todo e qualquer governo ou projeto político que não respeite a dignidade da pessoa humana, o bem comum e o princípio da subsidiariedade, que são princípios fundantes e universais da Doutrina Social da Igreja, cujo cerne é o Evangelho.

Qual deve ser o papel da Igreja diante do atual governo?