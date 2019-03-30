Padre vai criticar a ditadura militar em homilia amanhã

Padre Kelder vai proferir a homilia em três missas neste domingo. Crédito: Aves/Divulgação

O padre Kelder Brandão não quer saber de “comemorar” o golpe de 64 amanhã, como o presidente Bolsonaro pediu inicialmente. O sacerdote, na homilia que vai proferir nas três missas que celebrará neste domingo (duas em Itararé e uma em São Benedito, em Vitória), fará duras críticas à ditadura militar.

Época sombria

“Há 55 anos teve início no Brasil um dos períodos mais sombrios e sangrentos da nossa história atual, com o golpe militar que roubou a liberdade de pensamento, sequestrou, prendeu, torturou, exilou e matou milhares de pessoas”, diz um trecho da homilia ao qual a coluna teve acesso, na íntegra.

O martírio

Pároco da Paróquia Santa Teresa de Calcutá (Itararé), Kelder Brandão compara o dia 31 ao martírio de Cristo: “O dia de hoje (amanhã) deve ser para nós, cristãos, um dia de luto, semelhante à Sexta-feira Santa, porque durante o regime militar muitos irmãos nossos foram presos, torturados e assassinados, como fizeram com Jesus, por defender uma sociedade livre, justa e para todos os brasileiros”.

A oração

O arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, divulgou um vídeo pedindo que os fiéis rezem pelos mortos que foram vítimas da ditadura militar.

Mal na foto

A Presidência da República enviou aos deputados estaduais um documento pelo qual oferece a foto oficial do presidente Bolsonaro. “Ridículo. Está faltando trabalho no gabinete da Presidência”, conclui o deputado Sérgio Majeski (PSB), que não aceitou a “oferta”.

Cada vez mais

Professores de História, uni-vos!

A inspeção

A Defensoria Pública do ES identificou uma série de irregularidades na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, durante uma inspeção realizada pelos defensores públicos dos núcleos de Execução Penal e Direitos Humanos.

As irregularidades

De acordo com o relatório feito pela Defensoria, a unidade está superlotada, há racionamento de água, com prejuízos à higiene e saúde dos internos, e a unidade não está aparelhada para impedir a entrada de drogas ilícitas.

E as providências?

A Defensoria Pública deu dez dias de prazo para a Sejus apresentar um plano de enfrentamento e superação das irregularidades. Ao final desse prazo, a Defensoria diz que ingressará com uma ação na Justiça.

Causa nobre

O grupo Fordan Mulheres, projeto de extensão da Ufes que lida com mulheres em situação de vulnerabilidade, lança hoje às 15h, no Museu Capixaba do Negro (Mucane), um calendário com fotos de mulheres que, com ajuda umas das outras, superaram situações traumáticas.

Conversa de nível

De um leitor bem-humorado da coluna ao ler que o deputado Marcelo Santos reuniu lideranças para debater o futuro de Cariacica. “Prefiro reunir amigos, em torno de um vinho, para debater o futuro da Humanidade”.

Alerta geral

Uma creche em Jardim Camburi, em Vitória, enviou aos pais um comunicado recomendando medidas de segurança e higiene para as crianças.

Conexões

Coincidência ou não, o comunicado foi enviado após o surto de diarreia numa creche de Vila Velha e após uma escola particular no mesmo bairro suspender as aulas porque alunos apresentaram sinais de mal-estar.

Constatação

Não há ditaduras boas nem ditadores bons.

Quem é quem

A Câmara de Vitória aprovou projeto de lei que obriga a prefeitura e o próprio Legislativo a divulgar os currículos de todos os ocupantes de cargos comissionados.

Dois times e reservas

Chamou atenção a foto postada ontem pelo vereador Nathan Medeiros (PSB), que está deixando a Câmara para assumir a Central de Serviços da Prefeitura de Vitória. Na imagem, ao lado do parlamentar, estão 26 sorridentes assessores.

Crueldade

Dia desses um cachorro estava sendo “transportado” em uma caminhonete, sem o mínimo de segurança, no Centro de Vitória, próximo ao Palácio Anchieta.

Família em debate

Hoje, às 17h, na Rua Curitiba, em Itapoã, o movimento Mães pela Diversidade vai promover o debate “O afeto na família LGBTIQ”.

De raiz

Na sessão solene da Câmara em homenagem à mulher, ontem à noite, a vereadora Neuzinha era a única que sabia cantar o Hino de Vitória.

Alô, eleitor!