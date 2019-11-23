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Leonel Ximenes

Moradores de rua acampam sob a Terceira Ponte na Praia da Costa

Grupo armou até barracas de camping;   Prefeitura de Vila Velha diz que está fazendo abordagens sociais

Públicado em 

23 nov 2019 às 10:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Moradores de rua acampados em cima do valão da Terceira Ponte, na Praia da Costa Crédito: Foto do Leitor
A cobertura do valão da Praia da Costa, embaixo da Terceira Ponte, virou local de moradia para sem-teto. Até barracas de camping foram armadas no local. Comerciantes do entorno estão reclamando que o movimento de vendas caiu. Segundo alguns moradores, os sem-teto estavam morando anteriormente na praça do Teatro Municipal, no Centro.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A assessoria da Prefeitura de Vila Velha diz que foi feita uma ação de abordagem social no local, mas, segundo a PMVV, a maioria dos moradores de rua deixam a região provisoriamente e depois retornam ou se recusam a ir para os albergues públicos. Ainda de acordo com  a prefeitura, dependentes químicos não podem ser internados compulsoriamente porque a legislação não permite.

NOVA ABORDAGEM

A assessoria informa ainda que em breve a prefeitura vai fazer uma nova ação de abordagem social junto aos moradores de rua na Praia da Costa. A PMVV ressalta, entretanto, que não se trata de medida de caráter policial. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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