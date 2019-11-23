Moradores de rua acampam sob a Terceira Ponte na Praia da Costa

A cobertura do valão da Praia da Costa, embaixo da Terceira Ponte
, virou local de moradia para sem-teto. Até barracas de camping foram armadas no local. Comerciantes do entorno estão reclamando que o movimento de vendas caiu. Segundo alguns moradores, os sem-teto estavam morando anteriormente na praça do Teatro Municipal, no Centro.
A assessoria da Prefeitura de Vila Velha diz que foi feita uma ação de abordagem social no local, mas, segundo a PMVV, a maioria dos moradores de rua deixam a região provisoriamente e depois retornam ou se recusam a ir para os albergues públicos. Ainda de acordo com a prefeitura, dependentes químicos não podem ser internados compulsoriamente porque a legislação não permite.
A assessoria informa ainda que em breve a prefeitura vai fazer uma nova ação de abordagem social junto aos moradores de rua na Praia da Costa. A PMVV ressalta, entretanto, que não se trata de medida de caráter policial.