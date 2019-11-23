Moradores de rua acampam sob a Terceira Ponte na Praia da Costa

A assessoria da Prefeitura de Vila Velha diz que foi feita uma ação de abordagem social no local, mas, segundo a PMVV, a maioria dos moradores de rua deixam a região provisoriamente e depois retornam ou se recusam a ir para os albergues públicos. Ainda de acordo com a prefeitura, dependentes químicos não podem ser internados compulsoriamente porque a legislação não permite.