Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Max da Mata desiste de pedir diária à Câmara para viajar a Portugal

Vereador havia requerido 15 dias de diárias  no valor total de R$ 8 mil

Públicado em 

14 out 2019 às 17:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Max da Mata diz que vai bancar do seu próprio bolso as despesas com a viagem Crédito: Acervo pessoal Max da Mara
O vereador Max da Mata (PSDB) desistiu hoje (14) de pedir 15 diárias à Câmara de Vitória para participar do Web Summit 2019, uma feira de tecnologia em Portugal que será realizada entre os dias 4 e 7 de novembro. O custo orçado das diárias era de pouco mais R$ 8 mil. “Não preciso passar por esse constrangimento, essa exposição”, disse Max à coluna, referindo-se às críticas que recebeu por ter reivindicado o auxílio.
Hoje (14) mesmo Max enviou um ofício à presidência da Câmara da Capital comunicando sua desistência em requerer os 15 dias de diárias. “Esse dinheiro não vai fazer diferença na minha vida, não vai me deixar mais rico ou mais pobre do que eu sou. Vou participar do evento”, afirma o parlamentar, que também vai pagar, do próprio bolso, as despesas com viagem, hospedagem, deslocamento e alimentação.
Além do encontro de tecnologia, em Lisboa, Max da Mata vai a Coimbra e Braga para, segundo ele, conhecer projetos públicos que poderiam ser aplicados em Vitória.

CANDIDATO A PREFEITO

Na semana passada, em entrevista à coluna, o tucano diz que está disposto a se candidatar a prefeito no ano que vem, desde que o deputado federal Amaro Neto (PRB), de quem é aliado, não dispute a eleição.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados