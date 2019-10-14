Max da Mata desiste de pedir diária à Câmara para viajar a Portugal

Max da Mata diz que vai bancar do seu próprio bolso as despesas com a viagem Crédito: Acervo pessoal Max da Mara

O vereador Max da Mata (PSDB) desistiu hoje (14) de pedir 15 diárias à Câmara de Vitória para participar do Web Summit 2019, uma feira de tecnologia em Portugal que será realizada entre os dias 4 e 7 de novembro. O custo orçado das diárias era de pouco mais R$ 8 mil. “Não preciso passar por esse constrangimento, essa exposição”, disse Max à coluna, referindo-se às críticas que recebeu por ter reivindicado o auxílio.

Hoje (14) mesmo Max enviou um ofício à presidência da Câmara da Capital comunicando sua desistência em requerer os 15 dias de diárias. “Esse dinheiro não vai fazer diferença na minha vida, não vai me deixar mais rico ou mais pobre do que eu sou. Vou participar do evento”, afirma o parlamentar, que também vai pagar, do próprio bolso, as despesas com viagem, hospedagem, deslocamento e alimentação.

Além do encontro de tecnologia, em Lisboa, Max da Mata vai a Coimbra e Braga para, segundo ele, conhecer projetos públicos que poderiam ser aplicados em Vitória.

CANDIDATO A PREFEITO