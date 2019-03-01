Mais de 90% dos presos não trabalham no Estado

Presos trabalham em fábrica de uniformes dentro de presídio do Estado: minoria é beneficiada. Crédito: Divulgação

Dados do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) mostram que 93,88% dos internos não fazem trabalho interno nos presídios do Estado. Quando se fala em trabalho externo, 95,45% estão ociosos.

Poucos voluntários

Outro ponto que chama atenção é a quantidade de pessoas nos presídios que realizam trabalho voluntário: somente 4,05% dos homens que estão espalhados pelo complexo penitenciário do Espírito Santo.

As punições

Os dados do CNMP apresentam ainda os números de isolamentos de internos. Foram aplicadas 228 medidas punitivas desse tipo no Espírito Santo até o 2º trimestre do ano passado. Já o número de faltas graves individuais de desobediência/desrespeito, também até aquele período, foi de 294. Mais de um caso por dia, em média.

Entrosados

Os sistemas de votação e de registro de presença na Câmara dos Deputados já estão adaptados para “conversar” com o deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES), que é cego.

Acelera aí

O parlamentar capixaba está tão habituado ao uso de aplicativos especiais que, quando o sistema da Câmara conversou com ele em uma velocidade abaixo do que está acostumado, a primeira coisa que Rigoni disse foi: “Não tem como colocar essa voz para falar mais rápido?”.

Moeda de troca

Se alguém ainda tem dúvida: a Secretaria Estadual de Esporte teve oito secretários em apenas quatro anos.

PRF hi-tech

A Polícia Rodoviária Federal no ES vai comprar novos veículos com tecnologia de ponta. As viaturas funcionarão, na prática, como pequenas centrais da PRF e serão equipadas com drones e dispositivos para detecção de droga e álcool nos motoristas.

Novo posto

A PRF-ES, aliás, já está com recurso em caixa para construir um novo posto na região de Pedra Azul. Se tudo correr bem, a nova unidade estará em operação no segundo semestre.

Cachu na frente

Cachoeiro é o primeiro município do interior a adotar a metodologia da Escola da Escolha. O novo modelo dá um maior protagonismo a cerca de 500 alunos do 1º ao 5º ano, que contam com aulas em período integral, das 7h30 às 16h30.

Os locais

Adotada em 1,3 mil escolas de todo o país – inclusive nas 36 unidades da Escola Viva no ES –, essa metodologia já está sendo aplicada, em Cachoeiro, nas EMEFs Athayr Cagnin, no bairro Nossa Senhora de Fátima, e Julieta Deps Talon, no Zumbi.

Ciclo completo

Os estudantes terão a oportunidade de realizar todo o ciclo da educação básica – do 1º Ano do Ensino Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio – numa escola em tempo integral, pois Cachoeiro tem duas Escolas Vivas que atendem Ensino Fundamental 2 (5º ao 9º Ano) e Ensino Médio.

A parceria

O Núcleo de Educação do ES em Ação, junto com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) e por meio de uma parceria com o Movimento Empresarial do Sul do ES (Messes), é quem está transferindo a metodologia desse modelo de escola para a Secretaria de Educação do município.

Ouro negro

O lucro líquido da BR Distribuidora cresceu 202,3% no 4º trimestre do ano passado e atingiu R$ 1,6 bilhão. E olha que o aumento na quantidade de combustível comercializado no país, no mesmo período, foi de apenas 0,5%.

Buracos de estimação

Há meses dois pontos de desmoronamento aguardam uma providência do DER-ES na rodovia que liga Itarana a Itaguaçu. Quando fizerem um ano, a comunidade vai oferecer um bolo de aniversário.

Alô, pagador!

Além dos servidores públicos, será que o pagamento de taxas e impostos está de folga hoje também?