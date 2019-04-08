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Leonel Ximenes

Guarda Municipal de Vila Velha será comandada por uma mulher

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 20:44

Públicado em 

08 abr 2019 às 20:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rosângela vai comandar um efetivo de 296 agentes, sendo 51 mulheres. Crédito: Fabrício Lima - Semcom/PMVV
A partir desta terça-feira (9), a Guarda Municipal de Vila Velha será comandada por uma mulher. Elisângela Fraga de Oliveira da Silva, 40 anos de idade e dez de corporação (comemorados hoje, dia 8), promete uma gestão mais próxima da sociedade. "Vamos ficar mais próximos da comunidade com uma Guarda menos repressora e com mais sensibilidade feminina."
Oliveira, seu nome de guerra, vai comandar uma corporação  com  282 integrantes, sendo ... mulheres. Em janeiro, a Guarda Municipal da Serra também passou a ser comandada por uma mulher, a inspetora Viviane Aparecida Schlickmann de Oliveira, de 27 anos de idade.
Em Vila Velha, explica o secretário municipal de Segurança, Oberacy Emmerich Júnior, a comandante Oliveira terá status de subsecretária de Segurança.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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