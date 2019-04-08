A partir desta terça-feira (9), a Guarda Municipal de Vila Velha será comandada por uma mulher. Elisângela Fraga de Oliveira da Silva, 40 anos de idade e dez de corporação (comemorados hoje, dia 8), promete uma gestão mais próxima da sociedade. "Vamos ficar mais próximos da comunidade com uma Guarda menos repressora e com mais sensibilidade feminina."
Oliveira, seu nome de guerra, vai comandar uma corporação com 282 integrantes, sendo ... mulheres. Em janeiro, a Guarda Municipal da Serra também passou a ser comandada por uma mulher, a inspetora Viviane Aparecida Schlickmann de Oliveira, de 27 anos de idade.
Em Vila Velha, explica o secretário municipal de Segurança, Oberacy Emmerich Júnior, a comandante Oliveira terá status de subsecretária de Segurança.