Estado vai começar a vender seus imóveis

Escadaria Maria Ortiz, onde está o edifício que será vendido pelo governo Crédito: Divulgação

Em até 30 dias, a Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos (Seger) pretende lançar o edital de venda do Edifício Valia, que fica do lado direito da Escadaria Maria Ortiz, no Centro de Vitória. O valor do imóvel está sendo avaliado por uma equipe de especialistas da Seger. O Valia atualmente funciona como arquivo da Sesp – ninguém trabalha lá.

As modalidades

Outros imóveis do Estado estão sendo avaliados. Os que estão desocupados ou subutilizados poderão ser cedidos por tempo determinado, vendidos, concedidos à iniciativa privada ou ocupado por órgãos públicos.

No caminho certo

A Serra registrou o menor índice de assassinatos no mês de janeiro desde 1996, início da série histórica de homicídios. Foram 16 assassinatos no mês mais agitado do ano. Tomara que um dia chegue a zero.

De volta à pista

Wylis Lira não é mais o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo.

Ler é viver

Uma ótima notícia: vai ser aberta uma livraria no Shopping Praia da Costa.

Em campo

A promotora Isabela de Deus Cordeiro esteve na posse dos deputados na Assembleia. Ela é candidata à presidência da Associação Espirito-Santense do Ministério Público (Aesmp). A eleição será em abril.

O custo Brasil

Lojistas estão reclamando que os Correios vão aumentar a cobrança para fretes de compras no comércio virtual. O aumento, em vigor a partir de março, será de 8,03%.

Vamos torcer

Se tudo correr bem, a inauguração do Contorno de Iconha será no dia 28 de fevereiro. Portanto, antes do carnaval, como pediu o governador Casagrande (PSB) à Eco101.

Trevas

A nova Mesa Diretora da Câmara de Nova Venécia vai colocar em pauta, na próxima sessão, projeto de resolução que acaba com a Biblioteca do Legislativo. Será que os livros estão incomodando suas excelências?

Escuridão

Atitudes assim fazem lembrar o sábio Odorico Paraguaçu, personagem de Dias Gomes: “É a incultura que incenteveia a corruptância”.

Fera entre os feras

Por falta de concorrentes na categoria Júnior Maior, o piloto Pedro Sá, de 14 anos, de Rio Novo do Sul, vai disputar as 17 etapas do Estadual de Kart na categoria Adulto.

Alô, dona preguiça!

O ano pra valer começa hoje ou não custa esperar um pouquinho pelo Carnaval e a Semana Santa?

ENTREVISTA

“Estou preparada para qualquer desafio no ES”

Nome até então pouco conhecido, Jacqueline Moraes foi eleita vice-governadora na chapa de Casagrande. Com forte atuação na periferia e nos movimentos sociais, ela defende a anistia aos PMs grevistas, prega o socialismo “democrático” e se diz preparada para inovar na gestão.

A sra. se sentiu frustrada por não ter sido indicada para comandar uma secretaria ou um programa específico do governo?

Não tenho por que me sentir frustrada. Foi minha a decisão optar pela vice-governadoria apostando que eu poderia fazer dela algo inovador. Uma vice-governadoria mais participativa e mais presente no governo trabalhando na transversalidade de uma política mais voltada para as mulheres. Sou guerreira e acredito na governabilidade e na possibilidade de se construir uma vice-governadoria capaz de realizar a interlocução das políticas públicas voltadas para as mulheres, através dos projetos desenvolvidos em cada uma das pastas do governo Casagrande.

Pretende lutar por políticas de cotas para negros e mulheres no Estado?

Em nosso governo tanto os negros quanto as mulheres estão presentes. Eu sou totalmente favorável à política de cotas por entender que se trata de uma política reparadora, principalmente, no que diz respeito aos danos históricos. Agora, brigar pelas cotas, acho que não cabe. Entendo que o governo Renato Casagrande vai avançar nas políticas públicas pois já fez, e vai fazer muito mais em relação à valorização da cultura afro-brasileira, ao diálogo entre diferentes culturas e à promoção da igualdade racial.

Muitos negros e pobres da periferia foram assassinados durante a greve da PM em 2017. Considerou justa a anistia ampla aos policiais?

Trata-se de um ato de justiça do governo Casagrande. O que é injusto é colocar só nas costas da polícia a morte dos negros e dos moradores da periferia. A violência tem crescido muito no Espírito Santo e ela é difusa. A atitude do governador visa a reparar o peso que ficou para um só lado. Ambos os lados, ou os vários lados, tiveram suas responsabilidades. Eu comungo dos mesmos pensamentos de Casagrande, que agiu com justiça colocando um ponto final, fechando de vez essa ferida que estava latente dentro dos quartéis. Agora, a violência precisa ser reduzida e isto se faz com aparelhamento da Polícia Militar, mas, principalmente, com a proteção social. Porque sou de periferia e sei que quem esta lá não está preocupado somente com a presença da polícia, eles querem projetos sociais e investimentos na proteção social. E é isto que o Estado Presente vai fazer. Eu acredito e aposto nas ações do governo.





Como filiada ao PSB, que tipo de socialismo a sra. defende?

O socialismo democrático. Um socialismo com liberdade, onde o bem da produção precisa de liberdade, mas, também, precisa de equilíbrio para a distribuição desta produção. Entendo este socialismo, numa linha defendida por João Mangabeira, ao fundar o PSB, com a proposta de construir uma nação soberana, desenvolvida e socialmente inclusiva. Tudo isto na busca do melhor para o ser humano da forma mais equilibrada possível.

Sonha em ser um dia governadora do ES?