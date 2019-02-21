Estado e Prefeitura de Vitória fazem ação social na Piedade

Agente tenta localizar focos de dengue no meio do lixo no Morro da Piedade. Crédito: Divulgação

Protegidos por dez policiais militares e 12 agentes da Guarda Municipal de Vitória, servidores do governo do Estado e da prefeitura, a pedido dos moradores, fizeram ontem um grande mutirão de limpeza e saúde no bairro da Piedade, palco de violência provocada pelos traficantes.

Mais mutirões

Participaram da mobilização 15 agentes de combate à dengue e 15 garis da PMV. Após o carnaval, outros mutirões serão realizados na Piedade. A ação social reuniu lideranças comunitárias e foi coordenada pelas Secretarias Estadual e Municipal de Direitos Humanos.

Careca desprotegido

Um senhor careca (às vezes é dura a vida de um careca) foi obrigado por um segurança a tirar o chapéu antes de entrar no Tribunal de Justiça.

Perdão, alteza

Imaginem o que aconteceria com a rainha Elizabeth II: a educada e fina monarca britânica, sempre com seus chapéus elegantérrimos, não poderia visitar o TJES.

Errou, pagou

A mesa diretora da Câmara de Vitória aprovou ontem, por unanimidade (3 a 0), projeto de resolução do vereador Roberto Martins (PTB) que determina desconto no salário dos vereadores que faltarem às reuniões das comissões ou se atrasarem às sessões ordinárias.

No plenário

O projeto agora vai para o plenário, mas ainda não tem data para ser votado.

Perdeu, Cachu!

O calor ontem foi tão agressivo que, ao meio-dia, a temperatura em Vila Velha estava 34 graus, oito graus acima da de Cachoeiro, a tradicional fornalha capixaba.

Queda abrupta

Leitor conta que o termômetro do carro dele, ao meio-dia, registrava 44 graus. Às 13h15, quando começou a chover em Vitória, a temperatura despencou 14 graus: foi para 30.

Ela falou!

A deputada federal Dra. Soraya (PSL) atendeu ao apelo da coluna, feito ontem, e finalmente falou com a reportagem de A GAZETA.

Falem, excelências!

Agora são as deputadas Norma Ayub (DEM) e Lauriete (PR) que precisam falar. As duas estão preferindo se manifestar por meio das suas assessorias.

Na base do tiro

O outdoor com propaganda de curso de tiro continua instalado na Avenida Carioca, na Praia da Costa, no acesso à Terceira Ponte.

Desperdício

De um internauta bom observador da cena política: “O Bolsonaro passou mais tempo mandando áudio para Bebianno do que discursando em Davos”.

Samba é paz

Apesar da falta de policiamento, a tradicional descida da Rua 7, comandada pela Piedade na terça à noite, transcorreu em clima de paz e muito samba no pé.

17 meses

O investigador da Polícia Civil Hilário Frasson completa hoje 17 meses de prisão. Ele é réu pela morte da ex-mulher, a médica Milena Gottardi, assassinada no dia 15 de setembro de 2017.

Enquanto isso...

Enquanto não for concluído o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), aberto em 2018, que pode culminar com o seu desligamento da PC, Hilário continua recebendo salário (bruto) de R$ 5.103,84 e benefícios previstos em lei.

Quanto pior melhor?

É o economista Ricardo Amorim que observa: FHC reformou a Previdência com oposição do PT e de Bolsonaro; o PT reformou a Previdência com oposição do PSDB e de Bolsonaro. Agora, Bolsonaro vai reformar a Previdência. O PT e o PSDB vão votar contra?

Atropelando

Ex-primeiro secretário da Mesa Diretora, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), agora como líder do governo, continua mostrando sua força. Ele conseguiu que a Assembleia criasse uma vaga exclusiva (e muito bem localizada) para o líder no estacionamento da Casa.

Chega pra lá

A vaga de líder ocupa o local onde ficava o carro do primeiro secretário (cargo exercido agora por Luciano Machado, do PV), que foi deslocado para um lugar, diríamos, menos nobre.

Alô, Paulo Guedes!

Vai ter emprego para todos os velhinhos até eles se aposentarem?