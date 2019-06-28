Em 10 anos, ES teve 73 casos de tensão no ar

Acidente com o helicóptero do governador Paulo Hartung em Pedra Azul Crédito: Marcelo Prest

O Espírito Santo registrou, de 2009 até maio de 2019, 73 casos em que aviões e helicópteros ficaram com sua integridade em risco, de acordo com o painel do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer), que integra o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Acidente do PH

Ao todo, foram nove acidentes, 13 incidentes graves e outros 51 incidente, com duas mortes. O último caso de acidente em 2018 foi o que envolveu o helicóptero onde estava o então governador Paulo Hartung, que bateu numa trave, no dia 18 de agosto, em Domingos Martins. O caso está sendo investigado pelo Cenipa.

A casa do vice

Um dos estádios utilizados pelo Campeonato Amador de Linhares se chama “Estádio do Vasquinho”. Dizem que certamente daí sairá o vice-campeão da competição.

Quem é quem

O deputado Hércules Silveira apresentou projeto de resolução que institui votação nominal para a concessão de honrarias que tenha sido objeto de recurso para votação em plenário.

Na pista

Bailarino profissional e ex-militar, Marcelo Lages é o novo coreógrafo da comissão de frente da MUG.

Paixão dividida

De uma leitora em conflito sentimental: “Atualmente, o desafio de todo relacionamento é ser mais interessante do que os smartphones”.

Obra do TCU

Com as obras embargadas pelo TCU, o trecho da BR 262 que estava sendo duplicado está cada vez pior, com buracos e desnível na pista.

O sonho

Em conversa com um advogado, um monarquista disse que admitiria, para que voltasse o imperador ao poder, que a cada eleição tivesse uma opção para o eleitor decidir se mantém ou não a forma de governo.

Pra que mudar?

O doutor ponderou: “Se a cada eleição formos decidir se continua ou não a monarquia, é melhor deixar do jeito que está, com o presidencialismo”. O saudosista do Império preferiu ficar calado.

É golpe!

O Vitória Apart Hospital, na Serra, tem distribuído panfletos aos pacientes com o aviso de que há uma quadrilha aplicando golpes por meio de ligações telefônicas. Os bandidos dizem que é preciso fazer depósitos para liberação de exames ou outros procedimentos.

Olha o tempero!

O preço do alho está chegando a R$ 23 o quilo em alguns supermercados. Presidente, o tempero do brasileiro vai ficar prejudicado. Tem que ver isso aí.

Alô, eleitor!

Que pena!, só faltam três anos e meio para o fim do governo Bolsonaro; ou puxa!, ainda faltam três anos e meio para o fim do governo Bolsonaro?

MINIENTREVISTA





“Prova ilegal não pode condenar ou soltar”









Os diálogos entre Sergio Moro e os procuradores da Lava Jato são normais? Um juiz pode orientar uma das partes?

Os diálogos entre magistrados e os demais profissionais do direito são permitidos no sistema jurídico brasileiro, desde que se observem os limites estabelecidos nas regras da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no Código de Ética da Magistratura e nos Princípios de Bangalore, não se esquecendo das regras éticas da advocacia e do Ministério Público Os diálogos ocorrem no momento da entrega dos memoriais, nos casos de urgências ou para despachar os pontos controvertidos das demandas jurídicas. É vedado ao magistrado ultrapassar os limites estabelecidos nas regras de condutas éticas, de sorte que a orientação não pode configurar uma falta de independência funcional do magistrado, conforme previsto no artigo 254, § 4º do Código de Processo Penal, que trata da suspeição do magistrado caso tenha aconselhado alguma das partes. O magistrado tem o dever e obrigação de se manter independente e imparcial perante as partes.

No Brasil existe ativismo judicial? A Justiça está extrapolando suas atribuições?

Na Constituição brasileira, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário devem ser independentes e harmônicos entre si, garantido o equilíbrio e o controle entre os Poderes da República, o que chamamos de freios e contrapesos. O conceito de ativismo judicial nada mais é do que a participação mais ativa do Judiciário no espaço de atuação dos demais poderes. Não se nega que na atualidade existe uma participação mais efetiva do Judiciário na concretização dos valores garantidos aos cidadãos e nos limites impostos ao Estado, inclusive decidindo em questões garantidas por cláusula pétrea. Também não podemos esquecer que na política não existe espaço vazio. Na falta de confiança da sociedade, da omissão ou da ausência de atuação de um dos poderes a tendência é que um se sobressaia. Talvez um desses pontos possa ser o motivo da preponderância do Judiciário na política nacional atualmente. Estaríamos diante da famosa frase do Chief Justice da Suprema Corte Americana Charles Evans Hughes (1930 a 1941): “A Constituição significa o que a Suprema Corte diz o que ela significa”. Ocorre que, na Constituição brasileira, está expresso que 'todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos'. Penso que, em alguns casos, o Judiciário tem extrapolado suas atribuições, sobretudo quando enfrenta questões políticas por meio de julgamentos, como ocorre no Supremo Tribunal Federal.

Provas obtidas ilegalmente podem servir como base para condenar ou absolver alguém?

A vedação da utilização de prova obtida ilicitamente está prevista no artigo 157 do Código de Processo Penal, que se caracteriza como as obtidas com violações a princípios e regras constitucionais e/ou infraconstitucionais e são capazes de tornar nulas sentenças baseadas nessas provas. De fato, estamos vivendo atualmente um momento muito interessante, pois os que combatiam a não utilização de provas obtidas ilicitamente neste momento as consideram como legítimas, em total aceitação ao projeto de lei (PL 4850/2016) que tramita na Câmara dos Deputados. Será que aqueles que defendiam esse projeto, continuam pensando da mesma forma? Interesses pessoais podem ser mitigados pela ética da conveniência? Penso que não, pois é necessário que observem a ética da interdependência, para a qual, é preciso exigir de si mesmo o comportamento que se aceitaria de outra pessoa, ou seja, a ética. Assim, não seria por uma questão pontual, de interesse pessoal, em total afronta aos princípios e regras, que se deva abandonar um comportamento coerente. Por respeito à norma, as provas obtidas ilicitamente não podem ser utilizadas para condenar ou absolver alguém. Com a palavra, o Supremo Tribunal Federal, que poderá se valer do ativismo judicial novamente.

Em tese, pode se violar a lei para supostamente se praticar a justiça?

Penso que não. Seria o mesmo que cultuar um Estado tirânico, em oposição total ao Estado Democrático de Direito em que vivemos atualmente.

Como Sergio Moro sai deste episódio? Ele tem condições de continuar no ministério?