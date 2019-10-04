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Leonel Ximenes

Deputado quer criar o Dia Estadual de Combate à Cristofobia

Capitão Assumção (PSL), autor do projeto, cita atentado na Ásia como exemplo de intolerância aos cristãos

Públicado em 

04 out 2019 às 14:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Capitão Assumção escolheu o dia 10 de dezembro por ser o Dia da Bíblia.  Crédito: Ellen Campanharo
O Espírito Santo pode ter em breve o seu Dia Estadual de Combate à Cristofobia, a ser comemorado anualmente em 10 de dezembro. O projeto, apresentado pelo deputado Capitão Assumção (PSL), está tramitando na Comissão de Justiça.
“Ante a tantos atentados e ataques sofridos por cristãos em toda parte do mundo, o projeto tem como principal função estimular e discutir o respeito à religião cristã, e mais do que isso, instruir a sociedade como um todo acerca da tolerância aos valores e verdades que o cristianismo prega”, argumenta o parlamentar, que cita o massacre de 360 cristãos no Sri Lanka, na Ásia, em abril, como um acontecimento histórico que justifica a matéria.
A data escolhida para o Dia Estadual de Combate à Cristofobia (10 de dezembro), segundo o Capitão Assumção, coincide com o Dia da Bíblia: “É expressão máxima do cristianismo, a palavra de Deus”, explica.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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