Depois da Vale, Vitória coloca a ArcelorMittal em dívida ativa

Além de ser inscrita em dívida ativa em Vitória, a ArcelorMittal foi multada na última sexta-feira. Crédito: Gazeta Online

Nesta quinta (31) foi a Vale , hoje (1º) é a ArcelorMittal. A siderúrgica foi inscrita em dívida ativa pela Prefeitura de Vitória porque não pagou multas ambientais, no valor total de R$ 34,2 milhões, emitidas em 2016. A empresa perdeu todos os recursos contra a sanção.

Outra estratégia

Diferentemente da Vale, a ArcelorMittal, além da Junta de Impugnação Fiscal (JIF) do município e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), recorreu também à Justiça comum contra a PMV, mas perdeu a ação.

O que acontece

Ao ser inscrita em dívida ativa, a empresa não consegue obter certidões negativas no município para fornecedores e perde créditos, podendo inclusive ter dificuldades para realizar operações no mercado financeiro. Também não consegue licenciamento ambiental na Capital. A Ponta de Tubarão é de responsabilidade do Iema.

Outra multa

A siderúrgica, aliás, recebeu na última sexta-feira outra multa da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, de R$ 3,14 milhões. A Semmam acusa a empresa de ter deixado cair material particulado em seu pátio sem os devidos cuidados ambientais.

No ar

Depois de um intervalo de 20 dias, a Casa Militar atualizou ontem as viagens feitas pelos helicópteros oficiais do Estado em janeiro.

De carona

No balanço do mês, o único parlamentar que ganhou uma carona do governador foi o presidente da Assembleia, Erick Musso, numa viagem a Aracruz no dia 28 (ida e volta).

Agora vai

O Movimento Brasil Livre (MBL) no Estado, O Instituto Liberal do ES (Iles) e o Vem pra Rua no ES divulgam nota oficial em que se declaram, a partir de agora, oposição a Casagrande. Será que o governador vai conseguir dormir agora?

Ele. De novo

O deputado José Esmeraldo (MDB) roubou a cena durante a entrega do relatório de gestão 2017/2019 da mesa diretora da Assembleia.

Muy amigo

Ao se referir ao deputado Sandro Locutor, que estava ao lado, sentenciou: “Escolheu errado. Quis dar o passo maior do que a perna”. Ele lembrava a candidatura de Locutor a deputado federal, que foi malsucedida.

Esmeraldo Dináh

Esmeraldo vaticinou que o atual presidente da Assembleia, Erick Musso, vai continuar comandando a Ales, mas nos dois próximos biênios. A deputada Janete de Sá não perdeu tempo: “Esmeraldo é um profeta, a nossa Mãe Dináh”.

O tapinha

Durante a solenidade, o deputado Enivaldo dos Anjos, que havia criticado violentamente o delegado Pazolini pela condução do caso Luiz Durão, preso por estupro, deu um tapinha nas costas (amistoso) do agora colega de Assembleia.

A cara feia

Mas logo a seguir, quando discursava elogiando Pazolini, Esmeraldo olhou para Enivaldo e perguntou: “Por que você está com cara de bravo?”

Mistério

Por sinal, Pazolini foi o único parlamentar novato que foi prestigiar o relatório de Musso. Por que os demais não foram?

Cariacica coloriu

A coluna informou ontem que cinco semáforos próximos à Simec (antiga Belgo-Mineira) estavam desde o ano passado no amarelo piscante. Ontem mesmo, a Prefeitura de Cariacica consertou tudo. Pedestres e motoristas agradecem.

Vovozinhas, uni-vos!

As simpáticas e habilidosas vovozinhas artesãs do Hotel Radium podem ficar tranquilas. A Secretaria Estadual de Turismo diz que o hotel ainda está com a Prefeitura de Guarapari e que elas podem continuar fazendo arte lá.

O nome

João Dória anuncia pelas redes sociais que escolheu o capixaba Haroldo Corrêa Rocha para secretário-adjunto da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo.

A dúvida

E justifica o governador paulista: “Durante o período em que [Haroldo] atuou, o Espírito Santo apresentou o melhor nível de aprendizagem do Ensino Médio do país”. Se é assim, excelência, por que não escolheu o capixaba para secretário?

Alô, eleitor!