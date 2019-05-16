Cidadão está mais protegido ao pedir informação ao Estado

A Lei de Acesso à Informação completa sete anos hoje. No Espírito Santo, desde 2015, o Estado atendeu a 5.402 pedidos de acesso à informação.Crédito: Divulgação
Agora o cidadão que fizer um pedido de informação ao governo do Estado pode ter seu sigilo ampliado. Basta clicar, no site da Ouvidoria-Geral, na opção “manifestação sigilosa”, no momento de formalização do pedido. Com a mudança, os dados do requerente ficam à disposição apenas da Ouvidoria-Geral, que recebe o pedido, e não são enviados ao órgão responsável por fornecer as informações solicitadas.
O objetivo
Segundo a Secretaria Estadual de Controle e Transparência (Secont), a mudança atende a uma reivindicação de pesquisadores e jornalistas, com o objetivo de proteger o direito de acesso à informação e evitar pressão do poder público no sentido de não divulgação dos dados.
A evolução
A Lei de Acesso à Informação completa sete anos hoje. No Espírito Santo, desde 2015, o Estado atendeu a 5.402 pedidos de acesso à informação. Foram 2.311 demandas em 2018, contra 374 em 2015. Em 2019, já são 1.407 manifestações.
Com medo de quê?
Ontem, antes de os manifestantes pela Educação chegarem em frente à Assembleia, a segurança da Casa acorrentou as portas da frente e avisou: “Ninguém entra, ninguém sai”. Teve funcionário que ficou com a marmita na mão do lado de fora.
Com medo de quê? 2
Numa atitude estranha, os deputados decidiram encerrar a sessão ordinária por causa da manifestação pacífica.
3 em 30
Se bem que a sessão foi encerrada sob os protestos de Sérgio Majeski (PSB), Iriny Lopes (PT) e Hércules Silveira (MDB).
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Os três parlamentares mais a deputada Janete de Sá (PMN) foram depois da sessão se juntar aos manifestantes em frente à Ales.
Pressão
Durante a manifestação, lideranças cobraram uma posição mais ativa de Casagrande. Segundo eles, o governador não fala abertamente das medidas de Bolsonaro e da reforma da Previdência.
Agora vai
A senadora Rose de Freitas (Pode-ES) manifestou-se contra o corte na Educação.
Recordar é viver
Os estudantes “cara-pintadas” derrubaram o presidente Collor.
O cobrador infiel
A Justiça de Pedro Canário condenou uma empresa de cosméticos a indenizar em R$ 3 mil, por danos morais, um homem cujo nome foi inscrito em órgãos de proteção ao crédito devido a um suposto débito.
Inveja
E a Lua, hein? Ficou 50 metros mais magra.
Caria... o quê?
Ontem, no Ministério da Justiça, ao referir-se a Cariacica, Sérgio Moro anunciou “prefeito Geraldo Luzia de ‘Caraciaca’”. Depois corrigiu, concluindo que os municípios precisavam de nome mais fáceis.
O nome do crime
O latrocínio de que foi vítima o ciclista nas Cinco Pontes não entrará para a estatística de homicídios. Pela metodologia adotada pelo Ministério da Justiça, a ocorrência vai para a conta dos chamados “crimes letais intencionais”.
O país real
Enquanto o governo está preocupado com quem deita com quem, radares eletrônicos, placa do Mercosul, excessos do Carnaval e balbúrdia universitária, a prévia oficial do PIB indica queda de 0,68% no primeiro trimestre (e não terceiro, como saiu ontem na nota “desilusão”).
Ela merece!
A vida da primeira deputada capixaba, jornalista e fundadora da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras, Judith Leão Castello Ribeiro, é tema da nova exposição do Centro de Memórias da Assembleia Legislativa.
Dúvida
Cariacica vai receber a Força Nacional de Segurança. Isso significa que o Estado Presente não está sendo suficiente para conter a violência na cidade?
O recado da Dra.
A deputada Dra. Soraya (PSL-ES) começou a falar. Nas redes sociais, defendeu o “contigencionamento” dos recursos da Educação.
Bolsonaro útil
O presidente não queria, mas acabou ajudando a aumentar as manifestações pelo país afora.
O povo decide
A Câmara de Vitória vota hoje projeto do vereador Roberto Martins que dá autonomia para que o povo decida sobre a denominação de bens públicos, “quando envolver forte clamor popular”.
O que pode mudar
Esse projeto permitirá, por exemplo, que se troque o nome da Av. Dante Michelini para Araceli Cabrera Crespo, como alguns desejam.
Alô, Bolsonaro!
Seus eleitores que foram às ruas em favor da Educação também são “idiotas úteis”?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.