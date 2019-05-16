Cidadão está mais protegido ao pedir informação ao Estado

A Lei de Acesso à Informação completa sete anos hoje. No Espírito Santo, desde 2015, o Estado atendeu a 5.402 pedidos de acesso à informação. Crédito: Divulgação

Agora o cidadão que fizer um pedido de informação ao governo do Estado pode ter seu sigilo ampliado. Basta clicar, no site da Ouvidoria-Geral, na opção “manifestação sigilosa”, no momento de formalização do pedido. Com a mudança, os dados do requerente ficam à disposição apenas da Ouvidoria-Geral, que recebe o pedido, e não são enviados ao órgão responsável por fornecer as informações solicitadas.

O objetivo

Segundo a Secretaria Estadual de Controle e Transparência (Secont), a mudança atende a uma reivindicação de pesquisadores e jornalistas, com o objetivo de proteger o direito de acesso à informação e evitar pressão do poder público no sentido de não divulgação dos dados.

A evolução

A Lei de Acesso à Informação completa sete anos hoje. No Espírito Santo, desde 2015, o Estado atendeu a 5.402 pedidos de acesso à informação. Foram 2.311 demandas em 2018, contra 374 em 2015. Em 2019, já são 1.407 manifestações.

Com medo de quê?

Ontem, antes de os manifestantes pela Educação chegarem em frente à Assembleia, a segurança da Casa acorrentou as portas da frente e avisou: “Ninguém entra, ninguém sai”. Teve funcionário que ficou com a marmita na mão do lado de fora.

Com medo de quê? 2

Numa atitude estranha, os deputados decidiram encerrar a sessão ordinária por causa da manifestação pacífica.

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Se bem que a sessão foi encerrada sob os protestos de Sérgio Majeski (PSB), Iriny Lopes (PT) e Hércules Silveira (MDB).

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Os três parlamentares mais a deputada Janete de Sá (PMN) foram depois da sessão se juntar aos manifestantes em frente à Ales.

Pressão

Durante a manifestação, lideranças cobraram uma posição mais ativa de Casagrande. Segundo eles, o governador não fala abertamente das medidas de Bolsonaro e da reforma da Previdência.

Agora vai

A senadora Rose de Freitas (Pode-ES) manifestou-se contra o corte na Educação.

Recordar é viver

Os estudantes “cara-pintadas” derrubaram o presidente Collor.

O cobrador infiel

A Justiça de Pedro Canário condenou uma empresa de cosméticos a indenizar em R$ 3 mil, por danos morais, um homem cujo nome foi inscrito em órgãos de proteção ao crédito devido a um suposto débito.

Inveja

E a Lua, hein? Ficou 50 metros mais magra.

Caria... o quê?

Ontem, no Ministério da Justiça, ao referir-se a Cariacica, Sérgio Moro anunciou “prefeito Geraldo Luzia de ‘Caraciaca’”. Depois corrigiu, concluindo que os municípios precisavam de nome mais fáceis.

O nome do crime

O latrocínio de que foi vítima o ciclista nas Cinco Pontes não entrará para a estatística de homicídios. Pela metodologia adotada pelo Ministério da Justiça, a ocorrência vai para a conta dos chamados “crimes letais intencionais”.

O país real

Enquanto o governo está preocupado com quem deita com quem, radares eletrônicos, placa do Mercosul, excessos do Carnaval e balbúrdia universitária, a prévia oficial do PIB indica queda de 0,68% no primeiro trimestre (e não terceiro, como saiu ontem na nota “desilusão”).

Ela merece!

A vida da primeira deputada capixaba, jornalista e fundadora da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras, Judith Leão Castello Ribeiro, é tema da nova exposição do Centro de Memórias da Assembleia Legislativa.

Dúvida

Cariacica vai receber a Força Nacional de Segurança. Isso significa que o Estado Presente não está sendo suficiente para conter a violência na cidade?

O recado da Dra.

A deputada Dra. Soraya (PSL-ES) começou a falar. Nas redes sociais, defendeu o “contigencionamento” dos recursos da Educação.

Bolsonaro útil

O presidente não queria, mas acabou ajudando a aumentar as manifestações pelo país afora.

O povo decide

A Câmara de Vitória vota hoje projeto do vereador Roberto Martins que dá autonomia para que o povo decida sobre a denominação de bens públicos, “quando envolver forte clamor popular”.

O que pode mudar

Esse projeto permitirá, por exemplo, que se troque o nome da Av. Dante Michelini para Araceli Cabrera Crespo, como alguns desejam.

Alô, Bolsonaro!