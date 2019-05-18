Cartório de Vitória exige que homem prove que é homem

O tabelião acabou fazendo o cidadão assinar documento em que comprova ser homem. Crédito: Divulgação

Conhecido capixaba de 67 anos foi nesta semana a um cartório no Centro de Vitória retirar a segunda via de certidão de nascimento, mas o atendente disse que no documento não havia a informação de que ele era do sexo masculino. O funcionário pediu que o cliente fosse na Santa Casa para trazer de lá a confirmação de que ele era homem mesmo.

Salvo pela mulher

O idoso só não foi submetido a esse papelão porque a mulher dele interveio e, muito revoltada, disse que não sairia dali sem a certidão. Depois de falar com três pessoas do cartório, finalmente o tabelião liberou a certidão, não sem antes fazer o cidadão assinar documento em que comprovava ser homem com H.

Brisa na Lama

Na quinta à noite na Rua da Lama, uma moça passou vendendo “brisadeiro” – uma associação à “brisa” que a maconha proporciona a quem a consome. Ao final, ela agradecia os compradores com um “boa viagem”.

Nas alturas

O Penha Móvel, o veículo que conduz a imagem de Nossa Senhora da Penha nas romarias, será de outro modelo em 2020, bem mais alto do que o atual.

Recado ao palácio

Deputados estão se articulando pra derrotar o governo no veto do projeto da transparência que será votado nesta segunda feira na Assembleia.

A fome

Leitora da coluna conta que estava chegando ao trabalho “tremendo de fome” quando deparou, na porta da empresa, com um guardador de carros com uma marmita enorme com carne, macarrão e salada verde.

A solidariedade

Brincando, a moça disse a ele: “Estou com tanta fome que quase ataquei sua marmita”. E o moço, sem pensar duas vezes, respondeu: “Vem cá, eu divido com você. Dá pra nós dois”.

A lição

Ela agradeceu a bondade, seguiu em frente e pensou quantas vezes comeu seu lanche bem escondida pra não ter que dividir com ninguém.

#partiuMaranhão

Sem previsão de aumento de salário, servidor que trabalha na Polícia Civil do Espírito Santo vai assumir o mesmo cargo, de perito oficial criminal, no Maranhão. Enquanto o salário aqui é de R$ 5.103, na terra do governador Flávio Dino (PCdoB) é de R$ 8.972.

Proletário$ com grana

Conclusão: os comunistas estão pagando mais que os socialistas.

Ausência ilustre

Nenhum representante da Prefeitura de Vitória foi ontem à Câmara para a audiência pública que discutiu a regulamentação de transporte por aplicativos e de táxis na Capital. O governo do Estado esteve presente.

Do outro lado

A audiência, que reuniu dezenas de motoristas de táxis e de aplicativos, foi promovida pelo presidente da CMV, Cleber Félix (PP), desafeto do prefeito Luciano Rezende (PPS).

Banestes foi às compras

O Banestes acaba de comprar 300 smartphones Android e outros 20 da Apple. Cada celular com sistema da Google custou R$ 1.275; os da Apple têm preço unitário de R$ 3.122. Fatura total: R$ 444.940.

Esqueceram deles

Passageiros estão reclamando que os ônibus seletivos não estão no aplicativo ÔnibusGV.

Prestando contas

O secretário Estadual de Planejamento, Álvaro Duboc, vai prestar contas dos três primeiros meses do Programa Estado Presente, nesta segunda, às 11h, na Comissão de Segurança da Assembleia.

Como não fazer

A Prefeitura de Vitória enviou um representante para apresentar sua experiência de mobilidade urbana no México. Hermanos mexicanos, não copiem a parte dos semáforos, tá?

A marca do governo

Ontem, no Seminário de Planejamento Estratégico, o governador Casagrande reafirmou que seu governo é de ruptura política, sem ruptura administrativa. “O objetivo é focar no que é importante, inovar para melhorar a eficiência dos serviços”, destacou.

Atleta comendador

Paulista que mora em Vila Velha, Paulo André Camilo de Oliveira, campeão mundial do revezamento 4x100 com a equipe brasileira no Japão, receberá a Comenda José de Anchieta Fontana. A proposta é do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD).

Alô, Cariacica!