Assessores do governador foram barrados na posse dos deputados

Deputados posam para foto após elegerem a nova Mesa Diretora da Assembleia. Crédito: Divulgação

Tinha tanta gente na sessão solene de posse dos deputados, ontem de manhã, que a segurança da Assembleia Legislativa não reconheceu os assessores do governador. Todos foram barrados. Só conseguiram entrar no plenário lotado depois que Casagrande chegou ao local.

Festa democrática

Segundo a assessoria da Ales, 581 convidados registraram presença na recepção, mas havia cerca de mil pessoas na festa da posse dos 30 parlamentares.

Engarrafou

Meia hora antes do início da sessão, por volta das 9h30, a rua lateral da Assembleia que dá acesso à garagem do Legislativo ficou engarrafada com reflexos até na Avenida Américo Buaiz.

Muito espertos

O deputado Marcelo Santos (PDT) foi chamado para compor a mesa na qualidade de decano da Casa. Ao ser perguntado por que não foi ele quem teve essa deferência, o veterano Theodorico Ferraço (PTB) ironizou: “Os decanos são os mais espertos”.

Marido de deputada

Ferração, por sinal, saiu logo no início da sessão e nem chegou a receber a Comenda Domingos Martins e a respectiva faixa: “Vou para Brasília agora para ver a posse de Norma [Ayub, deputada federal e mulher do deputado]”.

Boa desculpa

Há quem diga que essa saída de Ferração foi estratégica. Ausente, não precisou votar em Erick Musso (PRB) para presidente, com quem não está afinado politicamente.

Casão no comando

O primeiro juramento coube ao deputado Adilson Espíndula (PTB). As palmas foram puxadas por Casagrande, despertando a plateia meio sonolenta com o rito cansativo.

Chorumelando

O juramento do deputado José Esmeraldo (sempre ele) foi, vamos dizer assim, “original”: “Assim o prometo. Sem chorumelas”.

Entenderam?

O dicionário Houaiss nos socorre mais uma vez: chorumela é coisa de pouco valor; quantia diminuta; insignificância, ninharia. Pode ser também discurso monótono; arenga, lenga-lenga.

Pelas crianças

Outros parlamentares aproveitaram e mandaram mensagens para os seus eleitores: “Pelas crianças do nosso querido Estado do Espírito Santo”, disse o deputado Lorenzo Pazolini, ex-titular da DPCA.

Pelos PMs

“Pelos policiais militares e pela segurança pública do Espírito Santo”, mandou o Capitão Assumpção.

Insustentável

As duas garrafas de café à disposição do público, do lado de fora do plenário, foram consumidas avidamente e acabaram logo. Só ficaram os copinhos plásticos jogados sobre a mesa.

Fevereiro chegou

Um tenente-coronel especialista em etiqueta militar explica à coluna que o Capitão Assumpção usou a farda da PM de forma irregular, com muito mais de três medalhas pendentes: “Parecia um carro alegórico”, comparou.

Alô, comandante!

Sobre o uso de farda no mandato parlamentar, este mesmo oficial observa: “O comando [da PM] deveria fazê-lo usar corretamente, já que houve uma autorização do comando para ele usar a farda mesmo sendo da reserva”.

Questão de imagem

Aliás, outro observador do setor pondera: o uso do fardamento militar pelos deputados PMs (é o caso do Capitão Assumpção e do Coronel Alexandre Quintino) pode trazer desgaste à corporação se esses parlamentares não se comportarem adequadamente no mandato.

Não basta ser genro...

No final da sessão, o prefeito Luciano Rezende empurrou a cadeira de rodas do sogro, o ex-deputado Cláudio Vereza, convidado a compor a mesa representando os ex-deputados.

Letras maiores

Erick Musso, que usava um smartphone para ler seus discursos, ontem à tarde, na sessão de eleição da Mesa Diretora, migrou para o tablet.

Tapa no visual

Chamou atenção ontem o visual do deputado Vandinho Leite: o tucano estava com um vistoso cabelo cor acaju.

Alô, Assembleia!