Assembleia Legislativa quer reunir 5,5 mil leis em apenas nove

Há muitas leis no Estado que perderam a eficácia, mas continuam em vigor. Crédito: Divulgação

A Assembleia Legislativa está passando um pente-fino nas mais de 17 mil normas existentes no Estado. São leis complementares, ordinárias, decretos legislativos, resoluções e emendas constitucionais que serão reduzidas por meio do projeto Revisa Ales.

Sem prejuízo

A ideia, segundo o deputado Marcelo Santos (PDT), coordenador do projeto, é reunir 5.549 normas em apenas nove diplomas legais, sem prejuízo da eficácia das leis.

O enxugamento

Tem lei estadual que perdeu a eficácia, mas ainda está em vigor. Uma delas, aprovada antes da Constituição de 1988, delega ao governador a definição do número de vereadores de cada município. Somente datas comemorativas são 300 que serão substituídas por um diploma legal.

Missão de paz

Em paz foi, em paz voltou o arcebispo de Vitória, d. Dario Campos, na visita que fez ontem ao Morro São Benedito, onde celebrou uma missa.

Tô nem aí

A coisa está escancarada. Em Vila Velha tem ônibus clandestino, com letreiro eletrônico e tudo, escrito Glória-Paul.

Festa do perigo

A Guarda Municipal de Vila promete intensificar o patrulhamento e impedir o funcionamento de festas irregulares tipo bailes do Mandela.

Festa do perigo 2

“Estas festas criam condições para a desordem generalizada, além do uso de drogas e comércio de bebidas falsificadas”, observa Oberacy Emmerich, secretário de Segurança de Vila Velha.

Só pensa naquilo

Casagrande é tão PSB que até o final da placa do seu carro particular é 40.

De olho

Por falar em carro, leitor observa que apesar do decreto que proíbe carro oficial para os secretários, ainda tem carro “de uso exclusivo” levando e buscando subsecretários em casa.

Alô, governador!

Não está na hora de dar um jeito nos jetons?

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"O cidadão merece respostas rápidas"

Da ONG Transparência Capixaba para a Secretaria de Controle e Transparência. Edmar Camata, novo titular da Secont, promete abrir as contas para a população e trabalhar para recuperar o 1º lugar do Estado no ranking da transparência.

O Estado caiu de 1º para 14° no ranking da transparência. O que você pretende fazer para melhorar essa posição?

Um conjunto de entregas rápidas relacionadas ao Portal de Transparência e à cultura de responder bem e de forma rápida ao cidadão para retomar a liderança que o Estado teve em outras ocasiões. Missão dada pelo próprio governador. E consolidar essa liderança em outras áreas, como a Lei de Combate à Corrupção Empresarial. Até a iniciativa privada usa o cadastro de empresas limpas na hora de contratar.

O secretário da Fazenda culpou o governo PH por essa queda. Você concorda?

Uma queda abrupta no índice mostra que algo ocorreu. Minha tarefa – e da equipe – é revisar tudo e retomar a liderança. Não será difícil, pois o nível técnico dos auditores da Secretaria é muito bom e são abertos à experiência externa.





Você fez parte da Transparência Capixaba. Agora passa a ser vidraça. Teme decepcionar a ONG?

A ONG tem independência para criticar, mas seu foco é ser propositiva, por isso completa 17 anos de história sendo um exemplo nacional da área. Já me entregou uma carta de propostas. Me sinto feliz por essa origem.





Quais informações consideradas “confidenciais” hoje serão abertas à população?

O governador já mostrou interesse em discutir a transparência ideal para os incentivos fiscais. É um debate importante e que não foi feito até aqui. Outros casos, como o esgoto, levaram 18 meses para uma decisão de abertura dos dados. O uso de aeronaves sofreu sigilo semelhante. Tudo isso custa caro.





Sua passagem pela Secont é um trampolim para sua candidatura a prefeito de Vila Velha em 2020?