ArcelorMittal Tubarão é multada e tem área interditada pelo Iema

A operação do Sistema de Apagamento/Resfriamento a Úmido da coqueria da siderúrgica ficou interditada por seis dias Crédito: Gazeta Online

Por falta de dispositivo de segurança do controle ambiental, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) interditou, entre 7 e 12 de março, logo depois do carnaval, a operação do Sistema de Apagamento/Resfriamento a Úmido (Coke Wet Quenching) da coqueria da ArcelorMittal Tubarão. A empresa também foi multada em R$ 135 mil por essa irregularidade.

Mais multas

Segundo o Iema, quando houve a vistoria que gerou a interdição da siderúrgica, outras irregularidades relacionadas aos aspectos atmosféricos foram constatadas. Devido a essas infrações, o órgão ambiental emitiu mais oito multas, no valor total de R$ 218,3 mil.

R$ 3 milhões

Antes da interdição, que durou quase uma semana, a ArcelorMittal Tubarão recebeu 10 multas por emitir poluentes atmosféricos fora do padrão previsto na legislação ambiental, no valor total de R$ 3 milhões.

Cadê a transparência?

A propósito, por que o governo do Estado não divulgou, sem ser acionado, a interdição de um setor da siderúrgica e as multas? Essas informações não são de interesse da sociedade?

Vai encarar?

Instrutores de jiu-jítsu ministraram técnicas de imobilização, estrangulamento e fuga para as servidoras municipais de Itapemirim que lidam diretamente com o público. As aulas fizeram parte da programação do mês internacional da mulher.

Ah, bom!

Mas a prefeitura da cidade do Sul do Estado esclarece que os movimentos são eficazes apenas para defesa a pessoal, jamais para o ataque.

De olho na natureza

A Prefeitura de Vila Velha está criando o Grupamento Ambiental da Guarda Municipal, que terá como função a vigilância das áreas ambientais da cidade. Os oito agentes terão poder de polícia e poderão até multar.

O debate

A sessão solene em homenagem às mulheres hoje, num bufê de Vitória, rendeu debates acalorados ontem na Câmara da Capital. Como a coluna mostrou ontem, o Legislativo vai gastar quase R$ 18 mil com a solenidade.

O alvo

Alguns vereadores criticaram Leonil (PPS), que anunciou que não vai à festa por não concordar com o gasto. Lembraram que o aliado do prefeito foi à festa do ano passado, também realizada num bufê, sem reclamar.

O alvo 2

Parlamentares também destacaram que Leonil não se rebelava quando os gastos com sessões solenes eram patrocinados pelos ex-presidentes Gandini e Vinícius Simões, ambos do PPS e aliados dele.

A esperança

Leitora da coluna ligou para o banco para perguntar quanto tinha de saldo do antigo Fundo 157 na conta do seu falecido sogro.

A realidade

“Tem um total de R$ 7,53”, informou a gerente. “E como faço para resgatar este saldo?”, quis saber a nora. “Tem que entrar com ação judicial”, explicou a bancária. O dinheiro vai ficar nessa conta para sempre. A decisão é da nora com aval da família.





Fora de circulação

A Guarda Municipal de Vila Velha rebocou um carro roubado que estava no estacionamento do fórum da cidade. Os agentes não conseguiram identificar o ocupante do veículo.

Apelo ao SUS

Uma procuradora da Assembleia Legislativa está fazendo uma campanha para obrigar o SUS a custear o tratamento de seu filho, que tem Atrofia Muscular Espinhal (AME).

Elas merecem!

A Assessoria de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça (TJ) comunica que as equipes de vigilância e portaria do Fórum de Vila Velha, elogiadas nesta quinta-feira pela coluna, terão o elogio registrado em suas respectivas fichas funcionais.

O sistema correto

A propósito, o TJ explica que na entrada do Fórum de Vila Velha está instalado um sistema eletrônico de detecção de metais, e não de raios-x, como foi informado pela coluna.

Colatina alpina

O prefeito de Colatina, que brevemente vai à Suíça dar uma palestra, parece que já está influenciado pelo clima europeu. É que Sérgio Meneguelli decidiu instalar ar-condicionado nas escolas municipais, inclusive nas suas cozinhas.

Mais uma promessa

A bancada federal do Estado está comemorando a assinatura da ordem de serviço para o início das obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. O problema é sair do papel.

Alô, torcedor!