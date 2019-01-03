Arcebispo de Vitória celebrará missa onde o tráfico atua

A primeira missa do arcebispo de Vitória será celebrada neste domingo no Morro de São Benedito. Crédito: Diocese de Cachoeiro

A missa que o novo arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, vai celebrar neste domingo de manhã, no alto do morro de São Benedito, será na quadra do Secri, projeto social da Igreja Católica que atende a centenas de famílias em vulnerabilidade social. O espaço tem sido usado nos últimos anos, de forma clandestina, para comércio de bebidas, drogas e exibição de armas de fogo.

O presente

Assim como os Reis Magos (comemorado em 6 de janeiro) levaram presentes ao menino Jesus, na festa da Epifania, dom Dario doará à comunidade que o acolherá para a primeira missa como arcebispo uma imagem de São Francisco de Assis.

Começou mal

O ano de 2019 começou quente na área da segurança pública. Ontem à tarde, na Grande Vitória, aconteceram três homicídios e duas tentativas.

Feminicídio

Até as 18 horas de ontem, foram cinco homicídios – quatro na Grande Vitória e um em Linhares. Nos dois primeiros dias do ano, três mulheres foram assassinadas.

Afaste de mim este sol

Leitor da coluna conta que recebeu uma simpática mensagem: “Que o sol nunca se ponha na sua vida”. Mas ele faz uma ponderação: “Se for em Cachoeiro, que ele se ponha toda noite e de preferência mais cedo”.

Na frente

O vereador Denninho Silva (PPS) é o mais cotado para ser o próximo líder do prefeito Luciano Rezende na Câmara de Vitória.

Os quatro de Casão

Valésia Perozini, Thiago Hoffmann, Flávio Mignoni e Davi Diniz sentaram-se lado a lado na posse de Casagrande. Há quem diga que o quarteto forma o núcleo duro do governo.

Faixa de 2011

O governador Casagrande tentou tomar posse com a mesma faixa que utilizou em 2011, dada de presente pela cerimonialista Hilda Cabas. Mas na hora de lavar, a faixa não ficou “apresentável”.

Faixa de 2019

O jeito foi o governador tomar posse com uma nova faixa, dada de presente novamente por dona Hilda. A de 2011 Casagrande guardou junto com a usada na terça-feira.

De volta

José Paulo Viçosi, que foi secretário de Cultura e diretor-presidente da Ceasa no primeiro governo Casagrande, está de volta. Frei Paulão, como é mais conhecido, foi nomeado subsecretário estadual da Agricultura.

Constatação

Evo Morales furou o boicote do PT à posse de Bolsonaro.

Motoristas, uni-vos!

Givaldo Vieira, do PCdoB, assumiu a direção-geral do Detran-ES. Será que os motoristas anticomunistas vão ficar muito assustados?

Cumpriu!

O novo presidente da OAB-ES cumpriu a promessa de campanha em seu primeiro dia na Ordem: José Carlos Rizk Filho abriu mão do carro de representação e foi trabalhar de carro de aplicativo.

Chegou com sede

E o novo presidente da Câmara de Pinheiros, Cleomar Soares de Souza (PDT), mal chegou ao cargo e já convocou uma sessão extraordinária para amanhã com o objetivo de criar mais um cargo comissionado.

Coisa estranha

Teve gente que transformou a exoneração do governo do Estado em acontecimento.

Lula preso

Igor Pontini, o novo diretor da RTV-ES, retirou o bordão “Lula livre” do seu perfil nas redes sociais.

Talquei?

Bolsonaro resolveu manter na presidência dos Correios o general nomeado por Temer que é contra a privatização da falida estatal.

Talquei? 2

O salário-mínimo previsto no final do governo Temer era de R$ 1.006, mas Bolsonaro fixou-o em R$ 998. O Brasil começa a se libertar do socialismo, certo?

Constatação

Esporte preferido de hartunguistas e casagrandistas neste começo de ano: falar mal um do outro.

Alô, eleitor!