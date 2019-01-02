Antes da posse de Casagrande, oração, caminhada e corrida

Casagrande discursa na Assembleia durante a cerimônia de posse. Crédito: Carlos Alberto Silva

Casagrande cuidou da alma e do corpo antes de tomar posse. Na noite de Ano-Novo, sua mãe, dona Ana, comandou uma oração em família agradecendo pelas conquistas de 2018 e pedindo proteção para 2019.

Com o povo

Pela manhã, o governador levantou cedo e foi caminhar e correr na Praça do Papa, na Enseada do Suá e na Curva da Jurema. No caminho, Casagrande tirou uma selfie com garis da Prefeitura de Vitória.

Chega pra lá

Na cerimônia de posse na Assembleia, um festival de gafes. A vice-governadora, que deveria ficar do lado esquerdo do presidente da Casa, Erick Musso, ficou três posições adiante, longe de Casagrande, que se sentou do lado direito.

Os invasores

O motivo: a placa de Jacqueline Moraes foi “jogada” para o lado e sua posição foi ocupada pelos deputados Enivaldo dos Anjos e Janete de Sá, na sequência.

O apagão

Por falar em Erick, em seu discurso ele saudou cerca de 20 autoridades presentes, mas esqueceu-se de mencionar os donos da festa: o governador e sua vice.

A inversão

Tem mais: o conselheiro Rodrigo Chamoun foi convidado a compor a mesa para representar o Tribunal de Contas, mas o vice-presidente do órgão, Domingos Taufner, em posição hierárquica superior, ficou esquecido nas cadeiras.

Ciúmes

Os deputados estaduais e federais eleitos ficaram atrás da mesa diretora da Ales. Os atuais ficaram nas cadeiras, embaixo. Teve parlamentar veterano que se sentiu “desprestigiado”.

Fora do tom

Dos deputados presentes, o único que estava sem terno e gravata era Nunes (PT), que não foi reeleito.

Disciplina

O presidente da Ales iniciou a sessão solene de posse exatamente às 14h30, como previsto na agenda.

Em nome dos prefeitos

Um dos primeiros prefeitos a chegar à solenidade foi Max Filho, de Vila Velha, citado em nome dos colegas presentes. O de Vitória, Luciano Rezende, que não apareceu na Assembleia, foi ao Palácio Anchieta.

E sacramentado

Quando o governador acabou de assinar o termo de posse, exibiu o documento para os convidados e exclamou: “Assinado!”

Harmonia

A mesma reação teve Jacqueline. Na sequência, ela recebeu um abraço caloroso de Casagrande, que se deslocou do seu lugar para saudar sua vice.

Harmonia 2

Dona Virgínia, a primeira-dama, e Jacqueline Moraes estavam muito elegantes.

Ah, uns óculos...

Após Erick Musso ler seu discurso no smartphone, Casagrande brincou e disse que iria ler o seu no papel: “Não que eu não seja inovador, mas as letras do smartphone são muito pequenas”.

Mãos à obra

O governador também afirmou que não vai abrir mão de Jacqueline na equipe: “Já fui vice e sei colocar a vice para trabalhar”.

Constatação

Casagrande está falando “roitis” em vez de royalties.

Overbooking

Uma multidão ocupou o Salão São Thiago, local de transmissão de poder no Palácio Anchieta. O calor era insuportável e muita gente teve que ficar nas salas na entrada do palácio ou na Praça João Clímaco.

Irrespirável

Adiel Carteiro Poeta deu uma de “golfinho” na lotada cerimônia de posse no Palácio Anchieta: “Subo e desço pra pegar ar”.

Foi, viu, voltou

Um dos convidados para a posse veio de Vila Velha, viu a multidão e voltou pra casa no mesmo carro que o trouxe.

Bancada do sufoco

Quatro deputados estaduais eleitos ficaram no meio da multidão, na entrada do palácio, esperando a situação se acalmar: Renzo Vasconcelos, Xambinho, Emílio Mameri e Marcos Garcia.

Cadê?

Apenas uma pessoa empunhava um cartaz de Casagrande do lado de fora do palácio. O PSB não tem militância?

Vive la France!

PH vai descansar na França.

Pressão

Um grupo vestia camisas pedindo anistia aos PMs expulsos por causa da greve de fevereiro de 2017.

De carona

Quatro vereadores de Vitória – Mazinho, Denninho, Neuzinha de Oliveira e Wanderson Marinho – deram um “jeitinho”, contornaram a multidão e entraram pela porta da frente do Palácio Anchieta, atrás de Casagrande.

2022 vem aí!

Na Assembleia, algumas pessoas saudavam o prefeito Audifax Barcelos (Serra) como “governador”. Ele sorria em resposta.

Alô, Casão e PH!