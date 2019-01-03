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Leonel Ximenes

Aliado de PH avisa: críticas de Casagrande vão ter resposta

Públicado em 

02 jan 2019 às 22:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Octaciano criticou nas redes sociais declarações de Casagrande em entrevista ao jornal A GAZETA. Crédito: G1
Foi dada a largada. Um dos mais fiéis aliados do ex-governador, o ex-chefe de Gabinete de Paulo Hartung, Octaciano Neto, avisa: todas as críticas que Casagrande e seus aliados fizerem ao governo anterior vão ter resposta. E direcionadas a Casagrande. A decisão foi tomada pelo grupo do ex-governador.
O contra-ataque, na realidade, já começou. No último domingo, dois dias antes da posse de Casagrande, Octaciano recorreu às redes sociais para rebater críticas feitas pelo novo governador em entrevista ao jornal A GAZETA.
"Foi uma entrevista marcada pelo ódio e cheia de equívocos. Parece que desde já busca justificativas para um governo fraco, com um carimbo socialista ultrapassado, marcadamente de esquerda que fará no período entre 2019-2022. E o pior, um governo dominado pelo PSB, cuja qualidade dos nomes ele não teve coragem de defender na entrevista, deixando claro que escolheu só pela amizade", escreveu Octaciano, que também exerceu o cargo de secretário de Agricultura de Hartung.
Funchal rebate
No mesmo dia, Bruno Funchal, secretário da Fazenda de PH, publicou uma nota de esclarecimento nas redes sociais refutando críticas de aliados de Casagrande  ao projeto da Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado, enviado à Assembleia em dezembro.
"Há uma percepção equivocada sobre tal projeto, que tem como objetivo principal ajudar na gestão fiscal do Estado e trazer mais flexibilidade para o gestor, uma vez que destina parte dos recursos do petróleo para investimentos", disse Funchal.
Ele finaliza o texto afirmando que o PL não tem intenção de inviabilizar as futuras gestões: "O texto foi enviado à Assembleia não com a pretensão de atrapalhar futuros governos, mas para ser debatido e ajudar na gestão fiscal do Espírito Santo para sua perenidade e ser referência para outros Estados".

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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