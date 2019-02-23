A salada cultural no Sambão do Povo

Carnaval de Vitória 2019: Andaraí desfilou no Sambão do Povo nesta sexta-feira (22) Crédito: Marcelo Prest

Teve de tudo no desfile das escolas do Grupo de Acesso, na noite de sexta. A Andaraí, que veio com o enredo “Heróis, a esperança de um povo”, fez uma autêntica salada cultural: trouxe um carro alegórico com belas fotos do quadro “Café” (1935), de Portinari, e logo atrás uma ala com homens (e mulheres) fantasiados de super-homem.

Mas que calor, ô ô ô ô ô ô

Foi uma noite quente, como convém ao carnaval. Os termômetros digitais em Vitória, às 20h30, marcavam 30 graus. A ventarola foi um dos objetos mais desejados e usados no Sambão

Purgante. E caro

Quente também estava a cerveja num camarote. Os foliões reclamaram porque tiveram que pagar R$ 10 por uma latinha. Cerveja quente e cara? Parece remédio. Mas deve fazer mal.

No horário

O desfile começou rigorosamente às 22h. Sinal de respeito ao público e aos sambistas.

Sambista de raiz

Apesar de não ser o dia das escolas da elite, a sexta-feira atraiu os políticos. Luiz Paulo Vellozo Lucas, sambista de raiz, estava daquele jeito de sempre, leve e solto. Muito solto.

Casão no Sambão

O governador Casagrande, sempre muito simpático e distribuindo sorrisos e abraços, cumpriu a promessa e marcou presença já durante o desfile da primeira escola (Andaraí).

Branco demais

Ele chegou de branco, mas depois trocou a camisa pela do banco do Estado, da cor verde: “Minha pele muito branca e a camisa branca não estavam combinando”, brincou o governador.

Ossos do ofício

Sempre acompanhado da sua secretária de Comunicação, Flávia Mignoni, Casagrande ficou assistindo (quando deixavam) ao desfile ao lado da passarela. Um conhecido ofereceu um gole de cerveja a ele e outro deu um beijo no rosto do governador.

Governador sofre...

No caminho para o camarote da Rede Gazeta, onde foi fazer uma visita de cortesia, Casagrande foi muito assediado. Algumas pessoas aproveitavam para fazer cobranças: aumento salarial, obras, parcerias. No meio da folia, gente?

Bloco do seu sozinho

Outro fiel ao samba é o deputado Sérgio Majeski, que acompanhou discretamente as escolas próximo à pista, sem concessões aos políticos (afinal, ele se sente bem mesmo é no bloco da oposição). Ontem, o socialista desfilou pela Piedade e pela Novo Império.

Festa abençoada

Se tem político, tem padre. Josemar Stein, pároco de Araguaia (Marechal Floriano), assistiu ao desfile dos camarotes.

Bloco do sem-noção

Às 22h, no meio do povão que acompanhava a concentração das escolas, uma moça se tocou que seu carro estava estacionado no local errado. Teve a maior dificuldade de sair, ante o olhar de reprovação da multidão.

Valei-me!

Um anjo no carro abre-alas da Andaraí estava feinho, mal-acabado mesmo, tadinho. Um folião observou que parecia o anjo caído de que fala a Bíblia.

Garra na avenida

Na mesma escola, um ritmista usou apenas um pedaço de uma das duas baquetas que quebrou para dar um show na caixa de guerra. Afinal, o samba não pode parar, né?

Presidente faz-tudo

O presidente da Barreiros, preocupado com a evolução da sua escola, puxou a bateria da escola da concentração para a pista.

Tem inglês no samba

Na agremiação do bairro de Santa Martha, em Vitória, o chocalho de uma ritmista estava adesivado com a bandeira da Grã-Bretanha. Só a rainha deve ter curtido.

“Tudo acima de tudo”

De uma maneira geral, as fantasias estavam bem comportadas no desfile do Grupo de Acesso. Sinal dos novos (novos?) tempos?

Momo fit

Por falar em novos tempos, o rei momo contou à coluna que pesa apenas 75 kg. Saudade dos reis gordinhos. Por onde andam?

Reverência à realeza

Elegante e simpático, o puxador de samba da Rosas de Ouro se deslocou até o alambrado para beijar e reverenciar a rainha e as duas princesas do carnaval capixaba.

O samba não para

Uma passista da Rosas mostrou garra e amor à escola: suas sandálias quebraram no meio do desfile e ela continuou sambando na passarela como se nada tivesse acontecido.

Socorro mecânico

O guindaste que retira os destaques dos carros alegóricos da dispersão quebrou após a apresentação da Rosas de Ouro. O veículo da concentração teve que ser levado para o outro lado para substituir a máquina defeituosa.

Profissionalismo

Na Independentes de São Torquato, um componente empurrava um carrinho de supermercado, atrás da bateria, com peças de reposição para os ritmistas em caso de necessidade.

Unidos do amadorismo

O desnível entre as escolas é gritantes, o que acaba prejudicando o espetáculo. Vejam o caso da Tradição Serrana: a comissão de frente da agremiação teve apenas dois dias (isso mesmo, dois dias!) de ensaio.

Unidos da inadimplência

O presidente contou que assumiu a escola da Serra recentemente e encontrou dívidas não pagas de dois anos atrás. De fazer inveja aos falidos Estados de Minas e Rio.

Alô, investidores!