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Leonel Ximenes

A ameaça que vem de fora a um dos gigantes da economia do ES

Relaxamento das regras (inclusive sanitárias) de importação preocupa os produtores capixabas

Públicado em 

24 abr 2023 às 14:24
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O Espírito Santo é o terceiro maior produtor de cacau do país
O Espírito Santo é o terceiro maior produtor de cacau do país Crédito: Agência Brasil/Tomaz Silva
O Espírito Santo produz mais de 12 mil toneladas de amêndoas de cacau por ano, mas algumas empresas estão preferindo importar o produto da África. Os riscos são vários, segundo a Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (Acau), uma vez que, para a entidade, a fruta africana não passa por todos os controles fitossanitários necessários e é de qualidade inferior.
“Além do impacto financeiro existe a preocupação ambiental e da qualidade do produto que vem para o Brasil. O cacau importado da costa africana não passa por todos os controles fitossanitários necessários para garantir uma fruta de qualidade, o que pode contaminar as plantações capixabas”, alerta André Luiz Carvalho Scampini, secretário executivo da Acau.
A preocupação é tanta entre os produtores de cacau que nesta terça (25), às 10h, será realizada uma audiência na Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa para discutir os impactos ambientais e financeiros dessa importação para a economia do Estado.

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Segundo o deputado estadual Lucas Scaramussa (Podemos), presidente da Comissão de Agricultura da Ales, a Instrução Normativa 125, de março de 2021, emitida pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, suspendeu no país as precauções sanitárias até então em vigor para a entrada das amêndoas de cacau vindas do continente africano.
O parlamentar diz que essa Instrução Normativa omite das exigências para a importação as pragas quarentenárias Phytophthora megakarya, Striga spp, Caryedon serratus, Trogoderma granarium e Mussidia nigrivenella.
"Nossas amêndoas têm qualidade superior. Elas passam por um alto controle de qualidade que parte de toda a cadeia produtiva, desde o plantio nas fazendas, até a torra da amêndoa"
André Luiz Carvalho Scampini - Secretário executivo da Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (Acau)
“Essas doenças foram constatadas em cacau vindo de várias regiões da África, inclusive da Costa do Marfim, em estudos anteriores realizados pelo próprio ministério”, afirma Scaramussa.
Ele prevê consequências negativas para o Espírito Santo com o relaxamento do controle sanitário sobre as amêndoas de cacau vindas do exterior.

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“Essa instrução impacta diretamente a agricultura e a economia capixaba. Hoje somos o terceiro maior produtor de cacau do país e a entrada desse produto, sem o mesmo critério de controle fitossanitário que o agricultor brasileiro é obrigado a atender na hora de exportar, representa uma concorrência desleal, além de abrir caminho para a chegada de pragas e doenças, tempos que não queremos viver mais”, alerta o parlamentar.
Além da Acau, vão participar da audiência pública na Assembleia a Associação Nacional dos Produtores de Cacau (ANPC) e o Fórum de Secretários Municipais de Agricultura (Fosemag), além de autoridades e instituições convidadas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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