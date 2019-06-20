60 cidades do Espírito Santo ainda não têm o Samu 192

Cidades importantes que são polos regionais, como Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares, não dispõem do serviço de resgate e tratamento médico. Crédito: Divulgação

Um total de 60 municípios do Estado não tem acesso aos serviços do Samu 192. Cidades importantes que são polos regionais, como Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares, não dispõem do serviço de resgate e tratamento médico.

A cobertura

O Samu está presente em 18 municípios, incluídos os da Grande Vitória e alguns da Região Serrana. Segundo a Sesa, a cobertura do serviço de urgência atende a 2,2 milhões, ou seja, 51% da população capixaba.

A Igreja social

Dom Dario Campos, arcebispo de Vitória, está especialmente preocupado com o que chama de “extermínio de moradores de rua e de jovens pobres”.

Viagem seletiva

Alguns motoristas de aplicativos continuam cancelando viagens após aceitar o chamado do passageiro. À noite, por exemplo, quando identificam que o destino é Cariacica ou Serra, abortam a viagem.

Pechinche

Uma dica de quem entende do setor: negocie o valor da renovação do seu contrato de prestação de serviços de internet e TV por assinatura. O mercado está favorável ao consumidor.

A má notícia

O próximo feriadão seria daqui a 79 dias. Seria, porque 7 e 8 de setembro, neste ano, caem no sábado e no domingo.

Outra má notícia

Então o próximo feriadão fica para daqui a 112 dias. Ficaria. Porque, neste ano, o dia de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) cai no sábado.

Outra

Tá bom, vamos tentar de novo: o próximo feriadão acontece daqui a 133 dias. Não deu outra vez: 2 de novembro é no sábado também

Sextou!

Mas fique tranquilo: 15 de novembro, daqui a 146 dias, cai na sexta. Até que enfim!

Alô, hackers!

Declarações de amor por aplicativo de conversa agora é perigoso também?

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MINIENTREVISTA

“Não acho excessivo 92 cargos na Mesa”

Presidente da Câmara de Vitória, o vereador Cléber Félix derrotou a chapa apoiada por Luciano Rezende e agora seu partido acaba anunciar o rompimento político com o prefeito. Apesar disso, Félix afirma que nada vai mudar e que não passará fazer posição sistemática à administração. “Sempre estarei ao lado dos bons projetos para a nossa cidade, jamais atrapalharei a vinda de qualquer benefício para o povo de Vitória por motivo de disputa política”, promete.

O senhor, de fato, é candidato a prefeito de Vitória, conforme anunciou há pouco tempo?

Eu coloquei meu nome à disposição do meu partido, o Progressistas, para a disputa municipal de 2020.

Com o rompimento do seu partido com Luciano Rezende, a vida do prefeito ficará mais difícil na Câmara?

Sempre estarei ao lado dos bons projetos para a nossa cidade, jamais atrapalharei a vinda de qualquer benefício para o povo de Vitória por motivo de disputa política. Não faço chantagem com meu mandato. Recebemos os projetos e faço questão de debater cada um deles com a mesma calma e cuidado.

O senhor é favorável à redução do número de vereadores na Câmara?

Sou contra diminuir e também sou contra aumentar. Se for aumentar, serei a favor se não criar nenhum impacto financeiro na Câmara.

A Mesa Diretora tem 92 cargos à disposição. Não é excessivo?

Não é excessivo uma vez que a Câmara possui 17 comissões permanentes que funcionam durante toda semana, além de três sessões ordinárias semanais , comissões temporárias, ouvidoria e 17 departamentos que cuidam de todo o funcionamento da administração. Cabe ressaltar ainda que este cargos não prestam serviços unicamente à Mesa Diretora, mas sim para toda a Câmara e a municipalidade.





Seu partido é aliado ao governador Casagrande e ao presidente Bolsonaro. O Progressistas não sabe fazer oposição?