275 garotas entre 10 e 14 anos foram mães no ES em 2020

Bahiense demonstrou preocupação com o número de gestações de meninas tão novas. “Verificamos que é uma quantidade preocupante. São meninas que estão saindo da infância e entrando na adolescência, que deveriam estar com foco na escola e na formação para vida. Nos preocupamos ainda com o tipo de parto realizado. Dessas 275 garotas, 91 tiveram de passar por cesarianas”, lamentou.

“São meninas que ainda estão em formação global da vida, em todos os aspectos, desde o biológico até o psicológico. É preciso que haja ações firmes, do município, do Estado e dos demais poderes para que se mude uma cultura que infelizmente se repete em muitas famílias. Vamos dialogar sobre isso na Comissão. O mais grave de tudo é perceber que muitas dessas garotas, sem o devido amparo, não vão conseguir ter acesso aos estudos e muito menos a um emprego decente. Isso perpetua um tipo de violência que é estrutural e sem perspectivas de mudanças.”