275 garotas entre 10 e 14 anos foram mães no ES em 2020

No ano passado, no Espírito Santo
, 275 meninas com idades entre 10 e 14 anos deram à luz, segundo o Sistema de Nascidos Vivos do Sistema Único de Saúde (SUS). O levantamento já está com o deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), novo presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e Política de Sobre Drogas da Assembleia Legislativa
.
Bahiense demonstrou preocupação com o número de gestações de meninas tão novas. “Verificamos que é uma quantidade preocupante. São meninas que estão saindo da infância e entrando na adolescência, que deveriam estar com foco na escola e na formação para vida. Nos preocupamos ainda com o tipo de parto realizado. Dessas 275 garotas, 91 tiveram de passar por cesarianas”, lamentou.
O parlamentar, que foi delegado da Polícia Civil por mais de 30 anos, detalhou as cidades que mais tiveram partos de mães nessa faixa etária: “Lideraram as cidades de Serra
, com 40, e Vitória e Linhares, ambas com 25. Percebemos, então, a incidência de casos tanto na região metropolitana quanto no Norte. Culturas machistas que se reproduzem em diversas localidades e, às vezes, tendo um silêncio, seja por medo ou por conivência, que ratifica isso”.
Para Bahiense, não é possível dizer que todos os casos possam ter sido crimes. Contudo, o parlamentar ressaltou a necessidade de mais ações de proteção à infância, principalmente das garotas.
“São meninas que ainda estão em formação global da vida, em todos os aspectos, desde o biológico até o psicológico. É preciso que haja ações firmes, do município, do Estado e dos demais poderes para que se mude uma cultura que infelizmente se repete em muitas famílias. Vamos dialogar sobre isso na Comissão. O mais grave de tudo é perceber que muitas dessas garotas, sem o devido amparo, não vão conseguir ter acesso aos estudos e muito menos a um emprego decente. Isso perpetua um tipo de violência que é estrutural e sem perspectivas de mudanças.”