22 horas, o horário em que mais se mata no Espírito Santo

Policiais da Divisão de Homicídios atendem ocorrência na Serra. Crédito: G1

A “faixa nobre” dos assassinatos no Estado, neste ano, vai das 19h à meia-noite. Dados oficiais até o último domingo indicam que os homicídios dolosos começam a ter um salto a partir das 19h. A liderança macabra está nos casos que ocorrem às 22h: já foram 45 em 2019. Em segundo lugar está o horário das 20h, com 42 registros. O ranking é completado por 21h (39 mortes), 23h (30), 0h (28) e 19h (24).

Dia nada santo

Domingo lidera o dia com mais assassinatos no Espírito Santo. Foram 98 até o momento. Aos sábados ocorreram 75. As quartas-feiras têm 64 registros.

O amor é lindo

As namoradas estão muito prestigiadas por alguns parlamentares capixabas em Brasília.

Coração de pai

O dirigente estadual do PSB capixaba Odmar Pericles Nascimento, assessor especial do governo do Estado com salário de R$ 9.331,69, conseguiu uma vaguinha para seu filho.

Coração de pai 2

Rodolfo Pericles Nascimento foi nomeado gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação na Sesp. Vai receber salário de R$ 5.742,59.

Sem preguiça

A Prefeitura de Linhares está de parabéns: não decretou ponto facultativo nesta sexta, dia de trabalho normal para (quase) todo mundo.

Agora vai

Pela primeira vez a projeção do PIB neste ano cai para menos de 1%. Mas ainda bem que o presidente pediu a cabeça dos comunas no BNDES.

Passando o chapéu

O prefeito de Ecoporanga, Elias Dalcol, foi ontem ao Palácio Anchieta com um vistoso chapéu.

A campanha

O Movimento Cidadania Coletiva, criado recentemente no ES para debater os grandes temas nacionais, lança hoje a #AReformaInteressa, campanha de mobilização que pretende discutir a Reforma Previdência.

O alcance

Além de anúncios publicitários, #AReformaInteressa estará presente nas redes sociais, no WhatsApp, em debates com influenciadores, palestras e fóruns de discussão

A mobilização

Participam do Movimento Cidadania Coletiva mais de 30 instituições de classes empresariais, sociedade civil, organizações não-governamentais e empresas de mídia.

Não à violência

A Assembleia respeitou ontem um minuto de silêncio em homenagem às vítimas de latrocínio, acidentes, homicídios e suicídio ocorridos no fim de semana no Estado.

Sombra eterno

Leitor da coluna em SP foi folhear um livro sobre gastronomia e teve uma surpresa: numa das fotos, atrás de dois chefs do ES, aparece o saudoso “Sombra”, personagem presente nas solenidades mais importantes do Estado durante muitos anos.

Primeiro ataque

Sérgio Majeski (PSB) foi alvo de ataques de dois colegas na sessão de ontem: “O deputado Sérgio Majeski precisa aprender um pouquinho de finanças” (Euclério Sampaio).

Segundo ataque

“Majeski está muito apressado e não está deixando a mesa trabalhar hoje.” (Erick Musso, presidente na Ales, na sequência).

Espaço sagrado

Será inaugurado hoje na Catedral Metropolitana de Vitória o nicho para guarda dos santos óleos.

O fiel da balança

O cálculo é de Manato, ex-assessor da Casa Civil: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), controla o voto de aproximadamente 270 deputados. Portanto, sem ele não tem reforma da Previdência.

Alô, consumidor!