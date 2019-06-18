22 horas, o horário em que mais se mata no Espírito Santo

Policiais da Divisão de Homicídios atendem ocorrência na Serra.Crédito: G1
A “faixa nobre” dos assassinatos no Estado, neste ano, vai das 19h à meia-noite. Dados oficiais até o último domingo indicam que os homicídios dolosos começam a ter um salto a partir das 19h. A liderança macabra está nos casos que ocorrem às 22h: já foram 45 em 2019. Em segundo lugar está o horário das 20h, com 42 registros. O ranking é completado por 21h (39 mortes), 23h (30), 0h (28) e 19h (24).
Dia nada santo
Domingo lidera o dia com mais assassinatos no Espírito Santo. Foram 98 até o momento. Aos sábados ocorreram 75. As quartas-feiras têm 64 registros.
O amor é lindo
As namoradas estão muito prestigiadas por alguns parlamentares capixabas em Brasília.
Coração de pai
O dirigente estadual do PSB capixaba Odmar Pericles Nascimento, assessor especial do governo do Estado com salário de R$ 9.331,69, conseguiu uma vaguinha para seu filho.
Coração de pai 2
Rodolfo Pericles Nascimento foi nomeado gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação na Sesp. Vai receber salário de R$ 5.742,59.
Sem preguiça
A Prefeitura de Linhares está de parabéns: não decretou ponto facultativo nesta sexta, dia de trabalho normal para (quase) todo mundo.
Agora vai
Pela primeira vez a projeção do PIB neste ano cai para menos de 1%. Mas ainda bem que o presidente pediu a cabeça dos comunas no BNDES.
Passando o chapéu
O prefeito de Ecoporanga, Elias Dalcol, foi ontem ao Palácio Anchieta com um vistoso chapéu.
A campanha
O Movimento Cidadania Coletiva, criado recentemente no ES para debater os grandes temas nacionais, lança hoje a #AReformaInteressa, campanha de mobilização que pretende discutir a Reforma Previdência.
O alcance
Além de anúncios publicitários, #AReformaInteressa estará presente nas redes sociais, no WhatsApp, em debates com influenciadores, palestras e fóruns de discussão
A mobilização
Participam do Movimento Cidadania Coletiva mais de 30 instituições de classes empresariais, sociedade civil, organizações não-governamentais e empresas de mídia.
Não à violência
A Assembleia respeitou ontem um minuto de silêncio em homenagem às vítimas de latrocínio, acidentes, homicídios e suicídio ocorridos no fim de semana no Estado.
Sombra eterno
Leitor da coluna em SP foi folhear um livro sobre gastronomia e teve uma surpresa: numa das fotos, atrás de dois chefs do ES, aparece o saudoso “Sombra”, personagem presente nas solenidades mais importantes do Estado durante muitos anos.
Primeiro ataque
Sérgio Majeski (PSB) foi alvo de ataques de dois colegas na sessão de ontem: “O deputado Sérgio Majeski precisa aprender um pouquinho de finanças” (Euclério Sampaio).
Segundo ataque
“Majeski está muito apressado e não está deixando a mesa trabalhar hoje.” (Erick Musso, presidente na Ales, na sequência).
Espaço sagrado
Será inaugurado hoje na Catedral Metropolitana de Vitória o nicho para guarda dos santos óleos.
O fiel da balança
O cálculo é de Manato, ex-assessor da Casa Civil: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), controla o voto de aproximadamente 270 deputados. Portanto, sem ele não tem reforma da Previdência.
Alô, consumidor!
Não está difícil e saindo caro carregar essa mala?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.