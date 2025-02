Carros que vão sair de linha têm alta de buscas em plataforma de vendas

O Nissan Versa foi o modelo mais vendido entre os carros que devem sair de linha este ano. Crédito: Nissan/Divulgação

Todo ano as montadoras lançam novos modelos e versões, mas também tiram de linha alguns carros, seja pela motorização ultrapassada em conformidade com as regras do Proconve 8, seja pelo modelo que não corresponde mais às expectativas de venda, seja para dar lugar a um novo conceito. mas, ao contrário do que se pensa mesmo carros descontinuados continuam despertando o interesse dos compradores.

Prova disso é que um levantamento feito pela OLX, plataforma de classificados para compra e venda de automóveis, mostra que houve um aumento na busca por modelos que já foram descontinuados ou vão deixar o mercado ainda este ano. A pesquisa foi compartilhada com exclusividade para a coluna.

O que liderou as buscas, segundo levantamento da plataforma, foi o Citroën C4 Cactus, que discretamente deixou o portfólio da montadora francesa. O interesse pelo modelo cresceu cerca de 49% em 2024 comparado às buscas por ele em 2023.

Logo em seguida ficou o Nissan GT-R (crescimento de 35%), lendário superesportivo da marca que, apesar de não ser comercializado no site oficial da montadora, deve ser descontinuado a partir do ano que vem, uma vez que a última linha do modelo será lançada este ano.

E a terceira posição ficou para outro Nissan, só que o Versa, que tem expectativa para sair de linha ainda este ano (25% de aumento de buscas).

Mais vendidos

O Versa também registra outro pódio, desta vez em primeiro entre os modelos mais comercializados que vão deixar de ser fabricados. De janeiro a novembro de 2024, o sedã compacto representou 70% do share entre os carros que devem sair de linha este ano.

Em terceiro está a Fiat Toro Ultra, com 5%, versão a diesel da picape que saiu do mercado sem nenhum alarde, no ano passado, e retornou no início de 2025, mas com motorização flex (etanol e gasolina). A lista ainda tem o Chevrolet Camaro (3% de market share), que deve dar lugar apenas à versão elétrica do supercarro; e o Citroën Cactus, com 2% das vendas.

“Mesmo com a descontinuidade desses modelos pelas fabricantes, quem tem apreço por essas versões anteriores continuará a ter como opção os seminovos e usados. O preço atrativo e a grande quantidade de veículos na OLX chamam a atenção dos usuários, pois possibilita que encontrem o melhor custo-benefício”, comenta Flávio Passos, VP de Autos do Grupo OLX.

