Convênios viabilizam obras públicas, mas é preciso otimizar repasses

Rodovia Leste-Oeste Crédito: Divulgação // Assessoria DER-ES

Quem acompanha os governos sabe como é difícil viabilizar uma obra pública. A lei das licitações é complexa – com a constante ameaça de que um dos concorrentes venha a reivindicar pretensos direitos na Justiça –, os recursos financeiros são difíceis de serem assegurados, os projetos são caros e muitas vezes demandam estudos minuciosos e aprofundados, e a demora do desenrolar de todo o processo não raro inviabiliza a execução já que a inflação está comportada, mas não está morta. De todas as fases desse processo, obter o dinheiro suficiente para viabilizar a execução geralmente é a etapa mais difícil de ser cumprida porque os recursos são escassos e as necessidades numerosas.

Por isso, é compreensível a revolta dos prefeitos contra a decisão do governador – uma das primeiras da sua gestão – de suspender a execução dos 68 convênios firmados pelo governo do Estado com as prefeituras nos últimos três meses do ano passado. Afinal de contas, nenhum ato irregular foi apontado até agora já que os convênios foram firmados por um governador e prefeitos em pleno exercício do mandato, os recursos estão disponíveis e as obras, até prova em contrário, são todas elas importantes para a população.

A alegação é a de que é preciso saber “se os convênios estão dentro das prioridades do governo atual”, como esclareceu um secretário. “Vamos passar um pente-fino em tudo”, disse o secretário de desenvolvimento urbano. Até a devolução dos valores recebidos pelas prefeituras está sendo exigida, a não ser nos casos em que os recursos já estejam sendo aplicados em obras e equipamentos.

Os prejuízos que a suspensão dos convênios causam à população são evidentes. Entre as obras programadas pelos municípios, estão a iluminação da Rodovia Leste-Oeste, a construção de uma ponte, acessos a rodovias, urbanização, revitalização de vias urbanas e contenção de encostas, só para citar algumas mais relevantes. Tais obras correm o risco de serem inviabilizadas pelo cancelamento dos convênios ou pelo atraso na execução. Como disse um dos prefeitos, “quem fica prejudicada é a população, pois a obra vai atrasar e correr o risco de ficar mais cara”.