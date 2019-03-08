Abertura de supermercados aos domingos é questão de bom senso

Supermercados também vão avaliar se compensa abrir todos os domingos ou apenas em alguns meses Crédito: Carlos Alberto Silva

É compreensível que o sindicato dos trabalhadores venha a pleitear o fechamento dos supermercados aos domingos. Afinal, há muito o movimento sindical brasileiro deixou de olhar para os desempregados, para aqueles que desejam e precisam conquistar uma vaga no mercado do trabalho, limitando suas ações à “defesa” somente dos já empregados. O que não é compreensível é que empresários cometam o mesmo equívoco e passem a considerar a possibilidade de criar normas que inibam a livre iniciativa, ainda mais em um país, como o Brasil, em que o que não faltam são obstáculos às atividades produtivas.

A reflexão vem a propósito da iniciativa do sindicato dos trabalhadores de reivindicar, na Convenção Coletiva, a volta da cláusula que proíbe o trabalho aos domingos nos supermercados do Espírito Santo. Esta proibição, inédita no restante do país, acreditem, vigorou por nove anos no Estado, fruto da mentalidade retrógrada de alguns que, não desejando abrir o seu estabelecimento, optaram por proibir o funcionamento dos concorrentes. E o que é pior: as informações são de que alguns supermercadistas estariam dispostos a ressuscitar a proibição.

Os argumentos do sindicato dos trabalhadores não se sustentam. Dizem que “os empregados foram privados do descanso” e tiveram “vários direitos infringidos”, sem considerar que o trabalho aos domingos não acaba com a folga semanal ou com qualquer outro direito trabalhista. Falam em “trabalho por até 14 dias seguidos” sem mencionar que tal jornada é vedada em qualquer situação. E em momento algum lembram que o trabalho aos domingos gera novas oportunidades de trabalho.

Alguns alegam que o funcionamento aos domingos resulta em prejuízos financeiros para os lojistas. O argumento cai por terra quando se sabe que a abertura não é obrigatória, mas facultativa. Sabe-se também que, em todo o país, o domingo é um dos dias de maior faturamento no segmento supermercadista já que o cliente, ao passar mais tempo no estabelecimento, tem a tendência de comprar uma quantidade maior de itens.

Empresários e trabalhadores deveriam lembrar, ainda, que nesta equação é preciso seguir o mais primário princípio de marketing que é o de considerar o interesse do cliente. Foi isso o que o governo federal fez ao classificar o funcionamento dos supermercados como uma atividade essencial e, portanto, possível de ocorrer também aos domingos e em horários especiais.

O consumidor capixaba espera que o bom senso prevaleça e que o seu direito de fazer compras nos supermercados aos domingos continue sendo garantido.