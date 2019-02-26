Vantagens de ser velho fora o desconforto da idade

Idoso Crédito: Pixabay

Hoje, 27 de fevereiro, é o Dia Nacional do Idoso. Gosto de datas comemorativas. São pedagógicas, provocam reflexão. Podem servir para debates em escolas, igrejas, associações de bairros etc.

O Dia Nacional do Idoso, que deveria ser um dia de comemoração, está sendo uma data de repúdio e revolta, em vista das reformas pretendidas pelo governo federal, em prejuízo dos aposentados.

Só mesmo um governo, que se planta no pragmatismo, sem qualquer compromisso com a ética, poderia pretender realizar reformas tão inadequadas.

Em São Paulo, o protesto teve o toque do genial humor brasileiro. Em ritmo de carnaval, aposentados levaram macas, cadeiras de rodas e réplicas de caixões para a Avenida Paulista.

Tendo em vista o trágico momento da vida brasileira, cabe fazer uma reflexão ética sobre a terceira idade.

A velhice quase sempre se associa a decrepitude, perdas, inferioridade.

Num tipo de sociedade que se ergue sobre valores materiais, não poderia ser diferente: o desprezo pelo velho está na raiz desse tipo de estrutura social.

Na contramão do sistema, pronuncia-se a Bíblia: “O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, e obtém-se mediante uma vida justa.” (Provérbios 13, 31).

Para Alceu de Amoroso Lima, a velhice não era uma idade de descida, decrepitude. Era uma idade de ascensão, colheita de frutos, aperfeiçoamento da vida, sublimação, voo.

Na própria existência, Alceu experimentou a velhice que desenhou nos seus livros. Coerente, lúcido, corajoso, intrépido, censurou a ditadura instaurada em 1964, num momento em que essa atitude, assumida por um intelectual de grande prestígio, poderia ocasionar a prisão. Mas quem tinha coragem de prender Alceu, se ele era amigo do Papa...

Contrapondo-se ao desconforto da idade, há uma grande vantagem nisso de ser velho. É ter muitas histórias para contar. O jovem também pode ter vivido episódios interessantes. Entretanto, jamais seu patrimônio de reminiscências suplantará o que foi construído pelo time da terceira idade.

A sabedoria popular diz que as cinco maiores vantagens de ser idoso são estas:

1) comprar objetos de qualquer natureza com a garantia de que não chegarão a ficar velhos;

2) poder discutir animadamente sobre planos de aposentadoria com total compreensão dos circunstantes;

3) ter a certeza de que os investimentos em plano de saúde finalmente começam a valer a pena;

4) ser avisado para ir devagar, não pelo policial, mas pelo médico;